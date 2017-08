"Las energías eólica y solar son rentables, ya no hay excusas"

-usted es un pionero en estudiar el medio ambiente desde el Derecho. ¿De cuándo le viene?

-Muy pronto. Antes había legislación sobre montes, minas, pero en los 60 se toma conciencia de que cada uno de los conceptos está interrelacionado y que así había que legislarlo. A mí me apasionó y ya se empezaba a hablar de energías renovables.

-Tanto tiempo después da la sensación de que los partidos siguen sin tener en su agenda el medio ambiente.

-E incluso seguimos escuchando mensajes aislados de que lo que está pasando no es para tanto, pero los hechos son indiscutibles. El Papa en su Encíclica Lautato Si dice que el hombre no tiene derecho a abusar del conjunto de bienes creados.

-¿Ahora en qué punto estamos?

-La tecnología nos ha llevado al momento en que podemos decir que las energías eólica y solar son rentables. No hay excusas.

-Pues la hemos hecho buena porque el Ejecutivo de Rajoy se estrenó pegando un frenazo.

-Se pegó un frenazo al desarrollo de estas energías, cuya materia prima, sol y viento, teníamos en abundancia, y se generó una situación de inseguridad jurídica que nos ha llevado a tener 400 casos en el Supremo, un sarampión jurídico. Ahora que Europa ha tomado casi todas las competencias en renovables veremos qué pasa. Europa tiene la palabra en todos los desarrollos y la paradoja es que España es el país más rico en estos recursos.

-¿Por qué ese frenazo?

-No soy experto en finanzas, pero uno puede sospechar que intereses no generales se opusieron a ese desarrollo. En 2007, justo antes de la crisis económica, estábamos en una posición privilegiada en ese sector. Éramos líderes mundiales. No había ninguna otra fuente de energía con ese potencial, era una revolución económica. Teníamos resuelto un problema con ingenio y creación propias. No tuvo sentido.

-¿Estamos aún a tiempo de coger el tren de las energías limpias?

-Es imprescindible elaborar la vida energética de España y superar esta etapa litigosa.

-Usted acuñó el término de primacía para las energías renovables.

-Y está escrito en la ley de 2007 que no ha sido derogada. El equipo de la Universidad de Sevilla, muy respetado internacionalmente en la materia, presentó en Harvard su ponencia y preguntaron por la primacía. Era una forma de blindar el desarrollo de lo que estaba llamado a ser nuestra gran industria. Pero se dio un giro.

-En esa ponencia incluyeron el eslogan Andalucía, energía de Europa.

-Porque creemos firmemente en él.

-Entre los proyectos que se frustraron se encuentra el parque eólico marino en La Aceitera, frente a Barbate.

-Eso hubieran sido mil megavatios, que podrían hacer autosuficiente energéticamente a una ciudad mediana. La labor que se quiso hacer fue enorme. Era un proyecto innovador de Eléctrica de Navarra, que luego se integraría en Acciona, y que también miraba la regeneración de los fondos marinos y la pesca. Fue una lástima. Creo que hubiera hecho mucho bien a toda esa zona.

-Ahora trabaja en un proyecto solar en el Sahara.

-En breve nos vamos a Ceuta a presentarlo porque hay interés allí en potenciarlo en colaboración con los países del norte de África. Se produciría energía en el desierto y la traeríamos a España para distribuirla en Europa. Hay tecnología para hacerlo.

-¿Se hará realidad alguna vez un autoconsumo asequible?

-El autoconsumo y el abastecimiento industrial son las ideas fuerza que pueden estimular el restablecimiento del desarrollo para el protagonismo de las energías renovables.

-¿Cómo es que no se metió en política?

-Hace muchísimo tiempo, cuando nombraron ministro a Manuel Clavero, mi gran maestro, él me dijo que me fuera con él, pero mi mundo es la Universidad. En el departamento teníamos seis tesis en marcha. Hoy todos son catedráticos. Pienso que puedo servir al interés público desde lo que sé, que es el Derecho Administrativo.