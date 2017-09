"La historia de los espetos me parece fascinante"

-¿hay poca educación alimentaria en España?

-Hay poca educación, en general. Tampoco creo que seamos una excepción en el mundo occidental. Muchas veces la gente no sabe lo que está comiendo, lo que está comprando o los riesgos que implican muchos productos. Tampoco creo que la gente sea responsable de estar desinformada, porque muchas veces es víctima de todos los trucos y todas las medias verdades o engaños de la industria alimentaria.

-¿Se sigue consumiendo la dieta mediterránea?

-Creo que la mayoría de los españoles nos la saltamos a la torera. Nos ufanamos mucho de seguir esa dieta, pero cada vez tendemos más a no seguir las buenas cosas que marca.

-¿Una cesta de la compra saludable es sinónimo de una cesta de la compra cara?

-Absolutamente no. De hecho, tenemos mucha suerte en España porque somos un país en el que los protagonistas máximos de una cesta de la compra saludable -que tienen que ser la fruta y la verdura- son relativamente asequibles. También las legumbres son asequibles y tienen un perfil súper saludable. Esa historia de que comer sano es más caro no me la creo, de la misma manera que no me creo que para comer sano se necesite más tiempo que para comer insano.

-¿Las recetas de nuestras abuelas deberían ser sagradas?

-Está bien mantener un cierto respeto por tu tradición gastronómica, pero una cosa es el respeto y otra considerar que la cocina es un fósil que no se puede tocar. La cocina evoluciona y las maneras de cocinar cambian. Además, las cocinas de nuestras abuelas tenían muchas virtudes, pero también había cosas que no se hacían bien, como no respetar los valores de sabor y nutricionales de muchos productos. En algunas cosas no digo que no hayamos ido a peor, pero en muchas otras hemos mejorado.

-Por cada cinco cocineros, ¿cuántas mujeres conoce?

-Por desgracia, pocas. Cada vez hay más cocineras que lo hacen igual de bien o mejor que muchos cocineros, pero desgraciadamente es una profesión en la que siguen siendo una mayoría abrumadora los hombres.

-¿Qué opinión tiene de la gastronomía andaluza?

-¡Soy su mayor fan! [ríe]. Definitivamente, es uno de los sitios donde mejor se come de España.

-¿Algún plato en concreto?

-Todo el tratamiento del pescado. Las frituras me parecen buenísimas. La historia de los espetos me parece fascinante. Soy un gran fan de la sardina y alguna de las mejores que he tomado han sido en Málaga.

-¿Tapas o pintxos?

-¡Qué difícil! [ríe]. Me encantan las tapas, pero soy vasco, tengo que preferir los pintxos.

-¿Boquerones del Mediterráneo o anchoas del Cantábrico?

-Anchoas, porque me conectan con mi infancia, con mi memoria gastronómica, con mi familia y con otras muchas cosas que van más allá de la comida.

-¿Una tasca vasca o un chiringuito andaluz?

-Voy a traicionar un poco mis orígenes y voy a optar por el chiringuito andaluz. Son sitios más alegres y animados. Quizá comas mejor en la tasca vasca, pero seguramente te lo pases mejor en el chiringuito andaluz.

-¿Qué plato pondría en una mesa que comparten un andaluz y un vasco?

-Una buena parrillada de sardinas les podría unir bastante. Creo que ahí hay una conexión entre estos dos mundos.

-¿Qué bulo gastronómico tiene que desaparecer?

-Me parece un disparate ese tan peculiar que dice que no debemos tomar leche porque el humano es el único mamífero que bebe leche después de la lactancia. ¡El humano come tantas cosas que no come el resto de mamíferos que este argumento me parece de lo más pintoresco! Salvo que tengas intolerancia a la lactosa, la leche y sus derivados son alimentos saludables y con los que puedes no sólo nutrirte, sino disfrutar mucho.