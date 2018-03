"A los niños se les debe poner flamenco desde la guardería"

-a pesar de su juventud, tiene ya cinco discos en su trayectoria. ¿Se acerca su madurez artística?

-Todavía me queda mucho que aprender profesional y personalmente. Me tengo que equivocar mucho aún, aunque veo esa madurez más cerca.

-Dice que La vida del artista es una reivindicación de la cultura en sus distintas disciplinas.

--Un pueblo sin cultura no podría vivir. Es su alma. Sin música ni flamenco yo no sabría desarrollarme como persona.

-¡Pero qué difícil es hacerse un hueco!

-Sí. Hoy, por suerte, tenemos mucha información de todos los ámbitos y todos los géneros musicales. Pero es cierto que en el mundo del flamenco es más difícil todavía. Aun así, creo que luchando se consigue todo, con respeto y haciendo las cosas bien. Poco a poco, porque el flamenco es una música que cuesta más trabajo escucharla en un principio.

-¿Programas como Operación Triunfo proyectan una imagen de éxito fácil?

-No sé cuál es la clave para llegar a triunfar, sinceramente. Hay grupos que empiezan su carrera y, por suerte o no sé cómo llamarlo, dan con el tema exacto para darle a la gente, como por ejemplo ha pasado con Despacito. Pero todo depende del público.

-¿Le hubiera gustado tener una oportunidad en un talent show?

-En el flamenco no buscamos eso, porque tenemos en mente una carrera a largo plazo. Es muy poco a poco.

-¿Dejan muchos muñecos rotos?

-Exactamente. Se les vende un humo precioso, maravilloso, de color de rosa. Y luego ese humo desaparece y está la realidad de la vida, en la que hay que hacerlo todo y estás tú sola ante el peligro. Y es verdad que la gente que te ha apoyado al principio te puede dejar atrás.

-Argentina se abre a nuevos registros en este disco.

-Es la primera vez que canto en portugués haciendo un fado, también tango argentino, música clásica de Manuel de Falla... Nos hemos abierto un poco, ya no es sólo flamenco, aunque el 80% del disco es flamenco tradicional. Tanto el tango como el fado los he elegido porque se asemejan mucho al flamenco. Son músicas de raíz, con mucha profundidad y mucha verdad. Me siento muy identificada con estos dos géneros.

-La he visto visitar colegios para ofrecer clases magistrales. ¿Disfruta?

-Creo que a los niños se les debe inculcar el flamenco como algo natural. Ponerles flamenco desde la guardería incluso. Es nuestra música y mejor que nosotros no la defiende nadie o, al menos, no debería defenderla nadie. Y es verdad que yo viajo fuera y parece que se la quiere más que aquí.

-Pero hoy en día es muy difícil luchar contra el reggaeton. Se lo digo por experiencia propia.

-Es lo que está de moda.

-Y con unos mensajes denigrantes hacia la mujer...

-Las letras son muy machistas y atrevidas, uff...

-Por cierto, ¿el flamenco es un mundo machista?

-Quizás en otra época. Creo que éste es el siglo de la mujer en el flamenco. Por lo menos, yo no me he sentido discriminada. Al revés, hay más mujeres que hombres.

-¿Cómo promocionaría el flamenco, un arte reconocido por la Unesco?

-No sabría decir qué armas habría que usar para promocionar y difundir más el flamenco. Pero es verdad que partiendo de las escuelas, con esa semillita, se podría lograr más afición en el futuro. Y con más ayudas... Cuando fui a Argentina, me monté en un taxi y lo que se escuchaba era tango.

-¿Se respira poco flamenco en España, en Andalucía?

-La gente está confundida con respecto al flamenco y el flamenquito, que no es tampoco flamenquito, es pop andaluz. La gente no sabe la teoría y no todo es flamenco. [Hace suyas las palabras de su mánager Luis Miguel Baeza]. El flamenquito ha hecho mucho daño, porque son canciones preciosas, pero no es flamenco. Los Gipsy Kings hacían rumba pero no es flamenco, aunque lleven ritmo flamenco. Y muchos hemos llegado al flamenco gracias a ese pop andaluz, con grupos como Ketama. ¡Ojo, yo los admiro! No quiero que nadie se enfade.

-Pero eso no es flamenco tradicional.

-La sociedad española sabe que el flamenco está ahí pero tiene en general un profundo desconocimiento sobre este arte, cuando es el que nos representa en el mundo. Como me dijo el productor Kike Santander en Las Vegas en 2015, el flamenco es la mejor música del mundo.

-¿Y en qué fuente se inspira Argentina?

-En todos, no menosprecio a nadie.

-Tiene un elogio a Morente con el actor Juan Diego...

-Sí, es muy bonito como lo dice Juan Diego, la música que le ha puesto el Bolita (productor y guitarrista) y el poema resume la vida y la muerte de Enrique Morente, sobre todo en la última frase: "El tiempo se paró a la hora que no era". Creemos que Enrique todavía tenía que seguir con nosotros.