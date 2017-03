"Los programas de reproducción en zoos son tan sólo un negocio"

-según datos de Naciones Unidas, unos 3.000 grandes simios son sacados de su hábitat con destino a la cautividad. Pero la cifra, dice, es muchísimo mayor.

-Está clarísimo que las cifras oficiales no coinciden con la realidad, porque no hay control preciso de las poblaciones y no se contabiliza la muerte de ejemplares en el lugar de origen. En Costa de Marfil, uno de los pocos países en los que aún estaban protegidos los grandes primates y donde tenemos un centro, la situación es caótica y gravísima: los grupos están desapareciendo. Incluso aunque en una de ellas, en el Parque Nacional de Tai, se ha registrado que los chimpancés cascan nueces con piedras, lo que podría situarlos en una primera Edad de Piedra.

Los chimpancés se protegen como nosotros: al cazar a una cría, mueren al menos diez adultos"

-Habla de genocidio cuando se refiere a esto.

-Los grandes simios son homínidos. Genocidio está bien empleado.

-Uno de los datos más sobrecogedores del tráfico ilegal es que, para atrapar a una cría, hace falta matar mínimo a diez adultos.

-Exacto, a toda la familia o al grupo. En el momento en que se siente atacado, un grupo de chimpancés actúa como una familia o un grupo cercano, como nosotros. Después, de los pequeños que cogen, muy pocos llegan a su destino: no se les alimenta bien, o los llevan en cajas muy pequeñas y tienen falta de oxígeno, o acusan la tristeza y el miedo.

-El comentario "cuñado" respecto a la preocupación animalista -se pone a los animales antes que a los humanos-, no sirve desde luego en este caso...

-Porque todo está relacionado. La primera causa de extinción de los grandes primates es la destrucción de su hábitat, de las selvas tropicales. Aquí se extermina también a los pueblos indígenas y, desde luego, se contribuye de manera directa al incremento del cambio climático. Si los destruimos a ellos, nos estamos destruyendo a nosotros.

-El hecho de que el control de especies amenazadas dependa del Ministerio de Economía y no de Medio Ambiente, ¿es general o sólo nuestro?

-No, no: solamente nuestro. Cualquier país con mínimo interés por proteger las especies lo hace a través de Medio Ambiente, porque es donde la lógica dice que tienen que estar los convenios Cites, y dentro además de una Dirección General de Protección Animal, que no existe. Dependiendo de Economía, lo que prima, claro, es lo pecuniario. De hecho, cuando hay una condena por tráfico ilegal de especies no se condena por el valor del animal en sí (que tampoco debería tener valor computable), sino por tráfico ilegal.

-La UE investiga a España por irregularidades en la normativa del destino de especies en extinción.

-El apartado 4 del Artículo del Real Decreto 1333/2006 dice que, si no hay "uso científico" o centro adecuado, se puede eutanasiar al animal, lo que supone una violación clara del reglamento Cites. Nosotros hemos pedido a la UE que se cambie o derogue ese decreto y lo han encontrado fundamentado. Pero también llevamos hablándolo con varios diputados desde hace años. Encima, este Real Decreto desarrolla que los animales intervenidos pueden ir a un centro de recuperación estatal o repartirse en zoos a través de convenios. En los más de veinte años que España lleva siguiendo el Cites, no se ha construido ningún centro y se trabaja exclusivamente a través de convenios con zoológicos, con lo que el sistema está cautivo porque, ¿con qué autoridad vas a sancionar a un centro que colabora contigo?

-Entre las medidas que sugieren para paliar el tráfico ilegal está el cese de programas de reproducción en los zoos.

-Tienen buena fama pero tan sólo es un negocio. Lo que hay que hacer con las especies en peligro de extinción, y en especial con los grandes simios, es recuperarlos en su propio hábitat. Ningún zoo ha reintroducido a un primate: son simples cromos. Para colmo, muchas de las especies protegidas pasan por zonas de China y sureste asiático, donde se blanquean los Cites del animal y puede ir de un sitio a otro como si fuera legal.

-Recientemente, un tribunal argentino decidió que una chimpancé era un "sujeto de derecho no humano". ¿Qué implica esto?

-Se solicitó un habeas corpus para una chimpancé que estaba sola en un zoo, en un lugar tétrico. La juez entendió que se podía considerar a la chimpancé Cecilia una persona no humana, aceptando el habeas corpus y que era un ser con derechos, y se ordenó su traslado inmediato a un santuario para primates en Brasil. La ley se ha adelantado incluso a todo el debate filosófico que hay en torno a los animales.

-¿Patrimonio Vivo...?

-Que la Unesco declarara a los grandes simios Patrimonios Vivos de la Humanidad proporcionaría una gran herramienta: implicaría conservar las poblaciones libres, las selvas tropicales y los pueblos indígenas. Sentimos gran expectación ante cada nuevo antepasado homínido pero no nos damos cuenta de que los tenemos vivos y los exterminamos.