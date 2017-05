"El sexo es uno de los pilares de mi vida y de mi autoestima"

-¿cómo nace esa curiosidad por el sexo?

-No brota. Siempre he hablado de sexo y me han interesado estos temas. Yo tenía un blog (que ahora está muerto) en el que contaba lo que me apetecía y debatía sobre los temas que quería. Había tanto sexo que La Esfera de los Libros contactó conmigo y me encargó mi primer libro, Con dos tacones. Cuando no quisieron renovarme en la tele porque tenía 41 años (y querían a una más joven que yo) decidí reinventarme. Así que me inventé un programa y lo mandé a la Cadena Ser (que era con la que yo me había criado). Antonio Hernández Rodicio fue muy valiente y apostó. A partir de ahí, no dejo de aprender.

-Son multitud y variados los casos que aparecen en su programa Contigo dentro.

-Les doy un altavoz para que verbalicen. Y entonces te das cuenta de la pobre educación sexual que hemos recibido y de lo poco que sabemos sobre tolerancia, diversidad y respeto.

-¿Cuáles son los problemas históricos en las relaciones sexuales?

-La incomunicación, entre ambos sexos y con la pareja. Las mujeres encima hemos sido educadas para no explorarnos y para dar placer al hombre. Es castrante tanta educación religiosa y machista. Tengo muchas esperanzas en las generaciones venideras y nosotros somos responsables de que evolucionen.

-Investigará bastante para hacer el programa.

-Leo continuamente sobre el tema. Pero también escucho e indago. Me aburre bastante la literatura erótica pero a cambio adoro la literatura descarnada y honesta de Hanif Kureishi o Guillermo Arriaga. Más sexo, honestidad y humanidad, difícil.

-El título del programa deja que la imaginación del oyente vuele.

-El nombre se lo debo a un ex amante que me dijo "la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro". Me pareció el piropo más bonito del mundo. Años después le dije que lo usaría y curiosamente, él sólo recordaba que yo había apuntado algo, no lo que me había dicho. Ahora, cada domingo después de El Larguero, si está escuchando la radio no le queda otra que acordarse de mi.

-Vela todas las semanas por la buena salud sexual de su audiencia, ¿qué consejos les da?

-Yo no aconsejo, insisto. A mí cada uno que lleve la vida sexual que crea conveniente. Yo, como mucho, le contaré lo que se pierde. Conozco asexuales con los que me quedo hasta altas horas de la madrugada hablando de arte. Y dicen que se lo pasan divino conmigo.

-¿Qué servicio al ciudadano se puede obtener de su programa Contigo dentro?

-Sirve para que un señor de un pueblo de Almería se entere de que no es el único que quiere un trío con su mujer en el que el tercero sea un hombre. Tener una sexualidad libre en una gran ciudad es mucho más fácil que en una pequeña; te lo aseguro. La radio hace que el de un pueblo no se sienta raro. Me halaga ayudar a desconocidos.

-En la actualidad, ¿cree que hay menor conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual?

-Sí. Porque no se educa al respecto y se sigue hablando de sexualidad libre como si eso le pasara a otros, que solemos catalogar, como descerebrados. Ya está bien. Lo son porque no educamos a nuestros adolescentes para que tengan sexo, pero protegidos.

-¿Gracias a las historias de su programa de radio y los expertos que han participado ha conseguido seguir aprendiendo sobre sí misma?

-Yo sólo puedo decir que cada semana aprendo algo nuevo. Y que mi vida sexual es infinitamente mejor desde que aprendo tanto.

-Una educación anclada en el pasado podría ser el mayor problema de esta sociedad.

-Por supuesto. Que a nadie se le olvide que la generación de nuestras abuelas y nuestras madres fue más restrictiva que la de nuestras bisabuelas. Vivir en democracia es lo que tiene.

-¿Para usted qué significa el sexo?

-Uno de los pilares de mi vida, de la relación con mi pareja y la mayor fuente de autoestima que tengo.

--¿Qué importancia y prioridad le da al placer sexual en la vida?

-Bastante alto. ¿En serio alguien se cree que voy a estar con alguien que no me proporcione placer y disfrute dándomelo? Yo no he nacido para ser sufridora.

-¿Cuáles son los mayores tabúes que existen en las actuales relaciones personales con respecto al sexo?

-Cualquier cosa que no sea convencional. Me da igual que sea el BDSM o la altocalcifilia (fetichismo de tacones). El ser humano se siente más seguro cuando su vecino, el del quinto, hace lo mismo que él. Yo elijo hacer lo que me gusta a mí respetando, y sin juzgar, a los demás.

--La pornografía produce miles de millones de euros anuales... ¿qué opinión le merece esta industria?

-Ninguna. ¿Debería? Es un negocio y consumo, y pago, por ver pornografía. Igual que pago por ver televisión de calidad. ¿En serio alguien cree que por las tardes veo Sálvame?