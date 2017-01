Aznar alerta de que España se desvertebra

El ex presidente del Gobierno José María Aznar lamentó ayer la actual "debilidad" y "decaimiento" de España y llamó a cerrar las brechas que cree que hacen que el país se esté desvertebrando social, territorial y políticamente. Aznar inauguró el ciclo de conferencias y mesas redondas sobre El necesario fortalecimiento de España, organizado por la Fundación Valores y Democracia (que preside el ex ministro Jaime Mayor Oreja) y la Fundación Villacisneros. La portavoz del PP en el ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la dirigente popular más relevante que acudió a esta conferencia, en la que Aznar fue presentado por la ex presidenta del PP vasco María San Gil (en la imagen).