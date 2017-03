Díaz a Sánchez: "En el PSOE no hay buenos ni malos"

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha recalcado este lunes que ella no tiene adversarios dentro del PSOE, sino fuera, y ha defendido que pide el voto no del que "esté pensando en pasar factura" por todo lo ocurrido en el partido, sino de "la esperanza, de mirar el futuro, de pasar página y de devolver la ilusión y la autoestima" a la organización.

En una entrevista en Telecinco, Susana Díaz ha insistido en que quiere unas primarias "limpias", que den "fortaleza" al partido y les permita reencontrarse con los ciudadanos. Por eso, como ya dijo en su presentación este domingo, ha explicado que ha pedido a todos que "hablen bien del conjunto de los compañeros". "Mis adversarios están fuera, están fundamentalmente en la derecha y en quienes, en algún momento, quieren sustituir al PSOE; pero dentro del PSOE, sólo tengo compañeros y compañeras", ha dicho.

"El espíritu del 26 de marzo"

La candidata ha celebrado que su presentación como aspirante a liderar el partido fue "un día de alegría", que ya ha bautizado como "el espíritu del 26 de marzo", y ha defendido que lo que se quiso es demostrar el "amor" por el partido y la voluntad de que sea "un PSOE reconocible que quiere volver a ganar" las elecciones.

Por eso, le ha dado las gracias a todos los dirigentes que acudieron al acto en Ifema y a todos los militantes que viajaron, algunos muchas horas, para llegar al lanzamiento de su candidatura, que no cree que lo hicieran "solo" por ella, sino fundamentalmente por el PSOE.

Díaz se ha mostrado "orgullosa" de la historia del PSOE y de que en su presentación estuvieran los dos presidentes de Gobierno socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, el ex vicepresidente Alfonso Guerra, el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba y otros "muchos compañeros que han tenido responsabilidad", junto a otros "miles de hombres y mujeres". "Y esos miles de compañeros que me apoyan a mí son tan compañeros como los que apoyan a Pedro Sánchez y a Patxi López", ha recalcado, insistiendo en que todos son "una gran familia", en la que "no hay ni buenos ni malos".

Ella, ha dicho, anunció su candidatura "feliz, convencida de la decisión" y sabiendo que hay "una oportunidad de volver a alcanzar esas noches electorales, de victorias socialistas". "Ayer me di cuenta de que es posible", ha afirmado, segura de que "el conjunto de hombres y mujeres del partido" están "deseando volver a ganar".

En el Comité Federal hubo "muchos errores"

La líder del PSOE andaluz ha reconocido que el Comité Federal del 1 de octubre, que acabó con la dimisión del ex secretario general Pedro Sánchez, "no se hizo bien en general, se cometieron muchos errores" y fue "muy duro", pero ha subrayado que hubo una votación con un resultado, en contra de la dirección de entonces.

Ese día, ha recordado, Sánchez no recibió el apoyo para hacer "un congreso en 20 días" y tomó su "decisión legítima" de dimitir. "Pero fue lo que hubo allí, una votación", ha recalcado, para después explicar que "a partir de ahora", ella pide el voto "no del rencor, de la resignación", del que "esté pensando en pasar factura", sino del que quiere "mirar al futuro" y "pasar página".

Pero, dicho esto, también ha recordado que en la puerta de la sede "se llamó fascista" al diputado vasco Eduardo Madina, que es víctima de ETA, y ha defendido que eso no pudo hacerlo un militante del partido. A su juicio, ha habido gente que ha querido "atacar" al PSOE, "en nombre de los socialistas", pero que no eran socialistas.