Edmundo Rodríguez recurre su ingreso en prisión por corrupción en el caso Lezo

Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del ex presidente madrileño Ignacio González, ha recurrido su ingreso en prisión en el marco de la operación Lezo por posible corrupción en el Canal de Isabel II, argumentado que se decretó en un auto "totalmente arbitrario".

El recurso de apelación se ha presentado directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del pasado día 21, que acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por los delitos de prevaricación, malversación de caudal público, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal y blanqueo de capitales. Se pide la puesta en libertad de Rodríguez Sobrino o bien una medida menos gravosa.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado del imputado considera que el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no está suficiente motivado y no hay indicios racionales de criminalidad, además de que no hay riesgo de fuga ni destrucción u ocultación de pruebas.

Eloy Velasco envió el pasado día 21 a prisión, sin posibilidad de abonar fianza, tanto a Edmundo Rodríguez como al ex presidente madrileño Ignacio González por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

Ese día se supo que el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal.