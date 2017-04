La comisión de Fernández Díaz urge a Interior el envío de la documentación reclamada para poder reactivarse

La comisión de investigación del Congreso sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz ha enviado un escrito al Gobierno y a otras instituciones urgiéndoles a enviar la documentación solicitada para poder reactivar este órgano.

El pasado 18 de abril, la comisión de investigación, que preside el peneuvista Mikel Legarda, no cerró ninguna de las comparencias que los grupos parlamentarios habían planteado y sólo hubo acuerdo en solicitar a la Mesa del Congreso la ampliación de la duración de este órgano hasta el próximo mes de diciembre. Todos lo apoyaron, salvo el PP.

En la última reunión antes del receso de Semana Santa, la citada comisión ya había decidido prorrogar un mes de lo previsto los trabajos, hasta finales de junio, teniendo en cuenta que con la llegada de los Presupuestos de 2017 al Congreso se reducían los días para poder celebrar reuniones.

La remitida ha sido "escasísima"

La falta de acuerdo surgió tras constatarse que la documentación recibida por la comisión ha sido "escasísima", según apuntó su presidente, lo que provocó que los grupos discutieran sobre cuál debería ser el plan de trabajo a seguir y, en concreto, sobre a qué comparecientes citar.

El PP no solicitó ninguna comparecencia más porque considera que "no hay caso" y porque las explicaciones ya dadas por el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso el pasado 5 de abril ya fueron, a su juicio, suficientemente aclaratorias.

El PSOE, por su parte, reclamó citar al ex director de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y no llamar a ningún otro compareciente hasta tener en su poder toda la información demandada, una posición compartida con Ciudadanos pero no por el PP, que se opuso, ni por Unidos Podemos, que se abstuvo, en su caso con el argumento de que había "un pacto tácito" entre el PP, el PSOE y Ciudadanos para cerrar con él la comisión. Sin embargo, los socialistas negaron la mayor.

Meten prisa al Gobierno

Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT sometieron sus propuestas de comparecientes -el grupo confederal solicitaba al ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y a ex comisarios policiales como José Villarejo o Eugenio del Pino- pero sus pretensiones se chocaron con la negativa del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE.

Así las cosas, la comisión quedó congelada, pero su presidente, Mikel Legarda, se dio un plazo inicial de quince días para ver si durante ese tiempo llegaba el grueso de la documentación solicitada semanas atrás y así podía desatascar la situación.

De momento, y para curarse en salud, Legarda ha enviado esta misma semana un escrito al Gobierno de Mariano Rajoy para que acelere la remisión de toda esa información que resta con el fin de que la comisión no se quede varada, según fuentes parlamentarias.