Gobierno y PNV desbloquean el Cupo y allanan el acuerdo presupuestario

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que espera "cerrar en breve" las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. "Es una decisión importante" que el PNV no haya presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, dijo.

No obstante, apuntó que "no hay nada cerrado" y aclaró que "no se trata de cambiar ningún cromo, sino de ver lo que podemos aportar por el bien del interés general", agregó.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, dijo que su partido ha "activado" la negociación cuando se ha puesto "en vías de solución" el "conflicto sobre el Cupo" (cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas), que constituía una "condición previa" para tratar las cuentas públicas.