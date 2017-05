El Gobierno dice que el informe de la UCO sobre Cifuentes "duró 24 horas"

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, opinó ayer que el caso sobre la presunta relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP "duró 24 horas", porque el juez vio que el informe de la UCO contenía "especulaciones" y carecía de "solidez".

Méndez de Vigo respondió así al ser preguntado por los informes de la UCO de la Guardia Civil aportados en marzo al sumario del caso Púnica en los que se pone de manifiesto la financiación ilegal del PP de Madrid en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.

Méndez de Vigo afirma que "carece de solidez" y que "contiene especulaciones"

El portavoz del Gobierno no respondió sobre la financiación, sino sobre el informe concreto que señala a la presidenta de la Comunidad de Madrid por los contratos adjudicados al empresario Arturo Fernández para la cafetería de la Asamblea de Madrid, después de que él aportara 160.000 euros a esa supuesta financiación irregular.

A juicio de Méndez de Vigo, ese caso duró 24 horas, "menos de lo que decía Lope de Vega que tardaban en ir las musas al teatro", porque -según sus palabras- el juez Eloy Velasco consideró que el informe de la Guardia Civil contiene "especulaciones" o "coincidencias".

Es decir, decidió no actuar contra Cifuentes porque vio que "aquello no tenía mucha solidez", insistió el portavoz del Gobierno ante la decisión del juez de no proceder contra Cifuentes al no apreciar pruebas que la vinculen con la financiación ilegal del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid mostró ayer su deseo de comparecer "a la mayor brevedad posible" ante la comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid para explicar los procesos de adjudicación del servicio de cafetería de la Cámara regional en 2009 y 2011, que han sido objeto de investigación policial.