Rajoy pide "ayuda" a los empresarios para "ganar la batalla de la moderación"

Para Rajoy, la "tarea de un buen gobernante" es "solucionar problemas, no crearlos", así como ayudar a los ciudadanos a tener empleo, poder cambiarlo por otro mejor, poder dar una buena educación a sus hijos, acceder a la sanidad cuando se necesita o la pensión suficiente durante la jubilación, ha relatado. "Estos y no otros problemas son los reales", ha insistido.

Un diálogo sobre el que ha dejado claro cuáles son sus límites: "En democracia -ha dicho-, el campo de juego del diálogo viene marcado por la ley y, por eso, nuestra respuesta política no va a soslayar la ley, lo que sería un disparate, ni el diálogo".

Así, sin citarlo directamente, pero en alusión clara al proceso independentista impulsado en Cataluña desde el Govern de Carles Puigdemont, Rajoy ha recordado que España ha logrado "superar una crisis tremenda y está en condiciones de ganar un futuro mejor", por lo que ha pedido "no malbaratarlo con aventuras empobrecedoras" que podrían "frenar la recuperación".

Rajoy preside en Barcelona la jornada de infraestructuras Conectados al futuro, en cuyo discurso inaugural ha dedicado el tramo final a abordar "el asunto que nos preocupa a todos: que algunos pretendan desconectarse no solo del futuro, sino de la realidad española y europea, de la ley y del diálogo".

Inversiíon en el Plan Rodiales

Mariano Rajoy asegura que el Plan de Rodalies para 2017-2025, que contempla una inversión de casi 3.900 millones de euros, de los que 1.882 se destinarán en esta Legislatura, es "realista, viable y verificable".

"Mi compromiso personal es que este plan sea realista, viable y verificable en todas sus etapas", ha dicho. En una entrevista,preguntado por el malestar de la sociedad catalana en cuanto a las inversiones del Estado en su territorio, Rajoy recuerda que Cataluña en la única comunidad que tiene sus cuatro capitales de provincia comunicadas por AVE, que se han hecho inversiones importantes en el aeropuerto de El Prat y en el puerto, entre otras.

Puigdemont y Junqueras le restan credibilidad. El presidente de la Generalitat y el vicepresident consideran que las promesas de inversión del Gobierno en Cataluña "han perdido toda credibilidad a ojos de la sociedad catalana" y que "el Estado español hace bueno el dicho de que las palabras se las lleva el viento".

Puigdemont y Junqueras firman este martes un artículo conjunto en El Periódico, en el que detallan lo que consideran déficits de inversión del Estado en la comunidad catalana en los últimos años, atendiendo al peso económico de Cataluña, así como determinados anuncios de inversiones en la red ferroviaria o en puertos y aeropuertos que finalmente no se ejecutaron.

En este sentido, los dirigentes catalanes indican que "llama poderosamente la atención que no se invierta siguiendo una lógica económica y al servicio de la economía productiva, sino que se haga en función de criterios políticos arbitrarios y a menudo contra la lógica económica y de mercado".

"A menudo, muchos catalanes sienten que no es que no tengamos Estado, es que sufrimos uno que actúa deliberadamente contra los intereses del conjunto de nuestros ciudadanos. Y así es obvio que no estamos dispuestos a seguir", aseguran Puigdemont y Junqueras.

"Es por ello que el Govern de Cataluña tiene la determinación de defender los intereses de sus ciudadanos", subrayan Puigdemont y Junqueras, que advierten: "Serán los ciudadanos de Cataluña los que decidirán qué futuro quieren para Cataluña. Nadie lo hará por ellos. También en infraestructuras".

Corredor Mediterráneo. "Fuimos nosotros los que empezamos la construcción del Corredor Mediterráneo y los que conseguimos que la UE dijera que fuera una prioridad europea", añade el presidente, que asegura que el trama catalán acabará en primavera de 2020.

Precisa que en el primer trimestre del 2018 se realizará la circulación en pruebas en el tramo Vandellòs-Tarragona tras una inversión de 667 millones de euros, lo que reducirá más de media hora el viaje de Barcelona a Valencia.

Ha recordado que el domingo finalizaron las obras del tramo entre Valencia y Castellón, y se están realizando las pruebas para su puesta en servicio.

Financiación autonómica. En cuanto a la financiación autonómica, Rajoy refiere que no fue el responsable del actual sistema de financiación, asegura que hacer un modelo en plena crisis económica hubiera sido "un disparate monumental", y añade que ahora han abierto "una comisión de expertos en la que están todas las autonomías, salvo Cataluña".

Mariano Rajoy preside este martes en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, la jornada sobre infraestructuras Conectados al futuro, en la que también participan la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

La jornada reunirá en el Palacio de Congresos de Cataluña a cerca de medio millar de empresarios y representantes de la sociedad civil catalana.

Durante la jornada se celebrarán dos mesas redondas, la primera de ellas bajo el título La liberalización del transporte ferroviario en el horizonte 2020, con la participación del presidente de Renfe, Juan Alfaro, el de Alsa, Jorge Cosmen, y el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Ticó.

La segunda se centrará en el Corredor del Mediterráneo y contará con la intervención del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, el conseller de Transportes de la Generalitat , Josep Rull, y el presidente de Pimec, Josep González.