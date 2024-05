Miguel Borrego, el joven de Sevilla Este que se ha llevado el bote de 'Cifras y Letras'

El tema de "letras puras", como "esdrújula", "virgulilla" o "quiasmo" le ha dado el premio de 111.000 euros a un sevillano de 23 años, Miguel Borrego, en el programa Cifras y Letras de La 2. La palabra final ha sido "calambur".

El formato presentado por Aitor Albizua y con los expertos Elena Herráiz (la supervisora de palabras) y David Calle (en cifras) ha visto cómo ha resuelto todas las palabras ocultas quien llevaba hasta ahora cinco programas. Su rival se lo puso difícil, Carles Ferrando, pero terminó imponiéndose con solvencia tal como después ha ocurrido con la prueba final en este revisado concurso producido por Atomis Media y Prime Time Media AIE para RTVE.

Miguel Borrego es sevillano, del barrio de Sevilla Este, de 23 años, con Grado en Biomedicina Básica y Experimental, Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato y Máster en Ciencias Biológicas. Desde pequeño soñaba con poder participar algún día en Cifras y Letras, que veía en Canal 2 Andalucía. Aficionado a Eurovisión, le encanta dedicar su tiempo libre a los juegos de mesa y los scape rooms. Con su lema vital "Always positive", como reza la pulsera de la asociación contra el cáncer infantil que siempre porta en su muñeca, Miguel es además un gran apasionado del cine y afirma que el sueño de su vida es llegar a ser guionista y director de cine.

"Es para mi una ilusión enorme haber sido el primer concursante de Cifras y Letras en llevarme el bote por varios motivos. El primero, porque soy fan del programa desde que era pequeño. Lo veía en Canal Sur, pero en aquel momento no existía el bote como tal. Y el segundo, porque soy un apasionado de los concursos. Toda mi vida me he alegrado de las victorias de otros participantes en formatos culturales de todo tipo, pero jamás imaginé que yo pudiera ser uno de ellos", ha expresado el joven concursante.

"Me apunté a Cifras y Letras motivado por una historia en las redes sociales de Elena Herráiz, colaboradora de letras del programa, de la que soy fan desde hace tiempo. En general me siento más cómodo con las pruebas de letras, aunque analizando mi trayectoria en el programa, creo que en el concurso se me han dado mejor las cifras, aunque sin duda donde más cómodo me siento en general es con las letras", ha reconocido. Y así ha sido cono las "letras puras", el tema que le ha dado el premio.

"Carles ha sido un rival tan extraordinario como duro de batir. Su nivel y su destreza son impresionantes y, de hecho, hemos llegado a la fase de duelos bastante igualados. Ha sido un verdadero placer conocerle y todo un privilegio medirme con su aplomo y sus conocimientos. No sólo es admirable como compañero, sino como persona", ha dicho sobre su rival.

"Tras mi paso por Cifras y Letras regreso a mi día a día. Me estoy preparando la oposición al BIR con el objetivo de conseguir plaza para trabajar como biomédico en la especialidad de Inmunología dentro de la red de hospitales. Es bastante probable que a futuro tenga que cambiar de residencia, por lo que destinaré buena parte del premio a comprarme una casa", ha explicado.