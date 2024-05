Ya sabemos el orden de las canciones de AC/DC para que te prepares su concierto en Sevilla

El Power Up Tour de 2024 llenará Sevilla de rock and roll con los dos conciertos que la banda AC/DC celebrará en el Estadio de la Cartuja los días 29 de mayo y 1 de junio. El grupo australiano ya ha dado el pistoletazo de salida a su tour europeo, por lo que ya se empiezan a conocer detalles sobre los conciertos que tendrán lugar dentro de unas semanas en la ciudad, como la lista de canciones que interpretarán.

La setlist para Sevilla

Las dos noches en La Cartuja serán la única parada que AC/DC haga en España durante esta gira y marcará el regreso del grupo a la ciudad 8 años después de su última visita. Lo harán acompañados de The Pretty Reckless, banda liderada por Taylor Momsen, quienes serán sus teloneros.

El primer concierto europeo de la gira Power Up ha tenido lugar en Gelsenkirchen (Alemania), donde deleitaron al Veltins Arena con un total de 24 canciones, que da pistas de cuál será la setlist del grupo durante sus próximos conciertos, comenzando con 'If You Want Blood (You've Got It)' y despidiéndose con 'For Those About to Rock (We Salute You)' durante el encore. Los conciertos incluirán tanto temas clásicos de la banda y otros de sus trabajos más recientes, como 'Demon Fire' del álbum 'Power Up', que fue publicado en 2020.

Esta es la lista de canciones que el grupo tocará en su gira europea:

If You Want Blood (You've Got It).

Back In Black.

Demon Fire.

Shot Down in Flames.

Thunderstruck.

Have a Drink on Me.

Hells Bells.

Shot in the Dark.

Stiff Upper Lip.

You Shook Me All Night Long.

Rock 'N' Roll Train.

Shoot to Thrill.

Sin City.

Givin the Dog a Bone.

Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

Dog Eat Dog.

High Voltage.

Hell Ain't a Bad Place to Be.

Riff Raff.

Highway to Hell.

Whole Lotta Rossie.

Let There Be Rock.

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You).

Los fans que acudan al concierto en Sevilla también podrán disfrutar del High Voltage Dive Bar, que se encontrará junto a la Torre del Oro entre el 28 de mayo y el 2 de junio y en el que se podrá comprar merchandising exclusivo (incluidos vinilos) y ver props icónicos de la banda.