El Gobierno vasco da la espalda al acto que anunciará el final de ETA

El Gobierno vasco de coalición PNV-PSE decidió no acudir al acto organizado el 4 de mayo en la localidad vasco francesa de Cambo-les-Bains en el que se avanzará el presumible fin de ETA. El llamado Grupo Internacional de Contacto y las organizaciones civiles Bake Bidea y el Foro Social Permanente anunciaron que el 4 de mayo se celebrará un "acto internacional" que puede servir de antesala al anuncio de la disolución de ETA.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu explicó ayer que "respeta" el acto pero que no irá al considerar que "no se han creado las condiciones previas necesarias". El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, recalcó que lo relevante es el "fondo de la cuestión", los términos en los que se va a producir la fórmula de la disolución de ETA y no tanto la "escenografía". Erkoreka detalló que el gabinete de Urkullu no estará en esa cita por tres razones: se trata de un acto cerrado y no consensuado previamente, plantea avalar una declaración de ETA cuyo contenido no se conoce y el Gobierno vasco no acaba de compartir el enfoque político ni ético que se le quiere dar.