Iglesias seguirá adelante con la moción de censura con apoyos o no

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado esta noche que seguirá adelante con la moción de censura contra Mariano Rajoy con apoyos o sin ellos al considerar que hace falta en España alguien que le diga al PP "hasta aquí".

Iglesias, en declaraciones en el programa En la sexta noche de La Sexta, ha afirmado que el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y ha subrayado que la presentación de la moción es una obligación ética de Podemos y que será una victoria de la sociedad española.

Sobre la reacción de Rajoy a la moción de censura en la que el presidente ironizó "Yo he decidido que no voy a hacer una moción contra el señor Iglesias", el líder del partido morado ha señalado que no es el momento para hacer bromas.

"El señor Rajoy va a tener que ir a la Audiencia Nacional a declarar sobre la financiación ilegal de su partido cuando él era responsable de las campañas electorales".

"Tiene a un ministro de Justicia al que esta amparando, a un número dos del ministerio del Interior que recibe al hermano de Ignacio González.

"Rajoy se encuentra en una situación muy delicada" que demuestra que tenemos a un presidente que no esta a la altura de España, ha afirmado.

Cree que la situación en España "debería hacer reflexionar" al PSOE y a Cs porque "los ciudadanos no entienden que se diga que se está en contra de la corrupción y al mismo tiempo se sostiene en el Gobierno al partido más corrupto de Europa"

Por eso, a Iglesias el candidato alternativo que se presente en la moción de censura no le parece crucial. Si el PSOE o Ciudadanos quieren trabajar con nosotros, que propongan candidatos, eso no va a ser un problema, ha manifestado.