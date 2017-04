El juez cifra en más de 23,3 millones de euros el desfalco al Canal sólo por la compra de Emissao

El juez Eloy Velasco cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso del Canal de Isabel II ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual), tan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao.

El juez plantea esa cifra en el auto dictado anoche en el que ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el ex gerente del Canal Adrián Martín, detenidos en la operación Lezo junto al ex presidente madrileño Ignacio González.

Auto en el que afirma que ambos estarían implicados en el desvío de ese dinero a paraísos fiscales para enriquecer "injustamente" a "determinadas personas".

Sostiene el magistrado que en 2013 se compró la empresa brasileña Emissao, "hipervalorada ficticiamente", adquisición que se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad".