Pedro Sánchez presenta hoy su proyecto

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentará hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el proyecto político con el que concurrirá a las primarias para intentar recuperar el liderazgo del partido, en nombre de un PSOE "autónomo", "de izquierdas", "coherente" y "creíble". En la redacción del documento de Sánchez han trabajado históricos del PSOE como el ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, la economista y ex ministra Cristina Narbona, el sociólogo y director de la revista Temas José Felix Tezanos y el también economista y coordinador del Foro de Economía Progresista Manuel Escudero, según confirmaron a Efe fuentes de su entorno.

Al acto está previsto que asistan un centenar de representantes del ámbito de la cultura, los movimientos sociales, la economía, el periodismo y la universidad, que formarán lo que los organizadores han llamado "fila cero" de la sociedad civil, ante la cual el ex líder del PSOE expondrá su proyecto.

Se trata de un formato distinto al de los mítines y encuentros con militantes que Sánchez viene protagonizando desde que anunció su candidatura el pasado 28 de enero en Dos Hermanas (Sevilla). En su entorno recuerdan que este tipo de actos "muy a la americana", en los que la sociedad civil acude a "escuchar, no a apoyar al candidato a las primarias", ya fue utilizado por Sánchez en junio de 2015, en su primer acto como candidato a la presidencia del Gobierno en el Teatro Circo Price, en el que sorprendió con una bandera de España gigante de fondo. Los afines a Sánchez argumentan que la cita de hoy es "muy importante para el futuro de la izquierda española".