Podemos pide las comparecencias de Cifuentes y González en la comisión de corrupción

Podemos en la Asamblea de Madrid ha solicitado hoy las comparecencias de Cristina Cifuentes e Ignacio González en la comisión de investigación de corrupción, así como la del portavoz del PP en el Parlamento regional, Enrique Ossorio, para dar explicaciones sobre el Canal de Isabel II.

En total, Podemos ha registrado ocho peticiones de comparecencia para pedir explicaciones sobre las compras y adquisiciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica en el marco de la operación Lezo, en la que ha sido detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que fue presidente del Canal entre 2003 y 2012.

Además de González, la formación morada quiere que comparezca su sucesora al frente del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, no sólo en la comisión de investigación de la Asamblea, sino también en el Pleno para informar sobre las actuaciones del Ejecutivo madrileño en el marco de estas investigaciones.

El grupo parlamentario de Ciudadanos solicitó ayer también la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación de corrupción. "Cifuentes representa a un PP que es el de siempre, el PP de la corrupción, por más que ella intente diferenciarse y decir que la corrupción corresponde a otra etapa", ha declarado a los medios la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta.

Según ha señalado, el reglamento del Parlamento autonómico permite solicitar la comparecencia en el Pleno de los miembros del Consejo de Gobierno, y ha recalcado que Cifuentes forma parte del mismo al ser la presidenta.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión de investigación de corrupción, Miguel Ongil, ha dicho que Cifuentes "no puede alegar que no sabía lo que estaba pasando" en el Canal porque formaba parte del consejo de administración. "Lo que no puede es hacerse una infanta, decir que estaba en el consejo de administración pero que no se enteraba de nada", ha apuntado.

Además de Cifuentes y González, Podemos ha solicitado las comparecencias en la comisión de corrupción del actual portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio; el diputado regional del PP y alcalde de Alcorcón, David Pérez; y el exdiputado regional del PP y actual director general de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito. Todos ellos fueron consejeros de administración del Canal de Isabel II, al igual que otro de los comparecientes reclamados por Podemos, Agapito Ramos, que fue diputado regional del PSOE-M, y José Manuel Sierra.

Completa la lista de peticiones de comparecencias Fernando Cevallos, que era miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia, una empresa del Canal que gestiona contratos de agua en varios países sudamericanos.

Cifuentes y el portavoz del Gobierno regional y actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, declararon ayer como testigos en el marco de la operación Lezo. Esta causa se centra en personas vinculadas al anterior Gobierno regional madrileño por operaciones "para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio".

La operación tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en 2015, que se judicializó en junio de 2016, cuando la Comunidad de Madrid puso en conocimiento del ministerio público algunas irregularidades en el Canal, entre ellas la adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.