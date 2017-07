"Puigdemont llegará hasta el final, hasta donde lo dejen"

Xavier Amor es el alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) y presidente de la Federación Catalana de Municipios. En la fase final del desafío independentista, visitó Sevilla para presentar al presidente de la Diputación en una conferencia y asistir al homenaje a Blas Infante en el Parlamento andaluz. Miembro del PSC, su visión sobre los próximos meses es pesimista. La letra de la llamada ley del referéndum, presentada el martes, supone la ruptura plena de la legalidad.

-Los independentistas sostienen que casi todos los municipios de Cataluña apoyan el proceso de independencia y colaborarán en el referéndum del 1 de octubre.

-Sí, esto es lo que se transmite de modo intencionado, hay un interés de confrontar Cataluña con España, pero no es así, hay división, me atrevería a decir que las posiciones están cincuenta-cincuenta. Lo que ocurre es las otras opciones tenemos problemas para podernos expresar. Es verdad que el peso de los partidos independentistas en los municipios es fuerte, sobre todo en los pequeños y ésos sí que están por la labor de ayudar para poner las urnas. Como ocurrió el 9 de noviembre.

-En el caso de su municipio, ¿se facilitarán las urnas y los colegios electorales?

-Primero, no me posiciono sobre asuntos que pueden llegar a pasar, yo no he recibido ninguna notificación del Gobierno de la Generalitat. Y segundo, cuando hay elecciones de cualquier tipo, el alcalde no se posiciona, hay una junta electoral, debe haber una ley y unas garantías y, por lo tanto, todo se hace de acuerdo con un mecanismo reglado. Lo que ocurre es que estamos en frente de un periodo de gran incertidumbre, de no saber que va a pasar mañana.

-¿Y hay miedo?

-La conversación se va tensionando cada día, es difícil salir del discurso que han ido imponiendo los independentistas, lo que hace que mucha gente, en su conversación diaria, acabe dejando correr el asunto. Cuando la pasión está por encima, cuesta argumentar, son corrientes de opinión sin puntos de confluencia.

-¿Choque de trenes o huida hacia adelante?

-Había una posibilidad de que el proceso se encauzase por una vía de diálogo, pero después de la presentación de la ley de referéndum esto se sitúa al margen de la ley. Y no soy de los que opina que el único modo de luchar contra esto es decir que está fuera de la ley, exijo que la política con mayúsculas actúe. Soy de los que piensa que la Constitución se puede reformar para ponerla al día y para incorporar muchas cosas, y para que muchos de los que no votamos a la del 78 lo hagamos ahora.

-¿Ve imposible que se abra una vía de solución de ahora al 1 de octubre?

-Le puedo decir lo que yo haría, y yo empezaría a escribir, a poner sobre el papel una propuesta en concreto. Para discutir, dialogar, cambiar, pero en Cataluña se ha jugado mucho con la pasión, y la pasión y la razón no siempre van juntas. Por eso le decía que lo peor de todo esto es la incertidumbre, y no soy capaz de aventurar qué vías hay.

-¿Puigdemont ha quemado las naves?

-Veo a un presidente, al que se le hizo un encargo, que no ha gobernado, lo tengo que decir abiertamente. Casi los únicos que estamos demandando que se hagan políticas para los ciudadanos somos los de la Federación Catalana de Municipios. Pienso que el presidente va a ir hasta el final, hasta que lo dejen, claro; él ya lo ha anunciado y tiene claro que llegará a ese fin. A mí me preocupan muchas de las cosas que he leído de la ley que se presentó el martes. Las garantías están mermadas, es un referéndum vinculante haya la participación que haya, no hay mínimos. Siempre dijimos que estaríamos en contra de un proceso que no se hiciese con garantías.

-¿Y el PSC? ¿Aplastado entre placas tectónicas?

-Independencia es una palabra rotunda, y nuestra propuesta tiene muchos más matices. Y en esta sociedad de lo inmediato y de lo simple, es muy complicado entrar. Pero el PSC, al final, ganará su espacio porque es el espacio del sentido común: es el de no querer romper. Yo no entiendo una España donde Cataluña y Andalucía no tiren del carro.

-¿Y qué tipo de encaje propone para Cataluña en esa reforma constitucional?

-Que se reconozca esa singularidad, el papel de Cataluña como motor, su lengua, su cultura.

-Pero el problema es el económico, el del pacto fiscal.

-Claro, pero tampoco olvidemos que España está abierta a Europa y una de esas puertas es Cataluña, y todo lo que tenga que ver con inversiones y con infraestructuras nos termina beneficiando a todos. Pero sí, hay un asunto fiscal, claro.