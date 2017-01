Puigdemont ve "posible" reunirse con Rajoy este mes e insistirá en el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que ve "posible" reunirse en enero con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha asegurado que insistirá en pactar el referéndum pese a que el Gobierno lo rechace.

"No hay falta de voluntad. Nos encontraremos y es cuestión de buscar la fecha y la forma. Puede ser posible que sea antes perfectamente de que acabe el mes de enero", ha explicado en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Ha reiterado que no acudirá a la Conferencia de Presidente del 17 de enero por considerar que Cataluña merece un trato "bilateral", que se ha ganado, a su juicio, en las urnas y en las calles con las defensa del proceso soberanista.

Puigdemont no irá a la Conferencia porque considera que Cataluña "ha salido del régimen común por voluntad de los catalanes", y ha recordado que en el último foro de presidentes que se convocó en 2012 había 14 diputados independentistas en el Parlament, mientras que ahora hay 72.

El presidente ha precisado que no estar en la cita del día 17 en el Senado no implica que Cataluña deje de reclamar las demandas del actual sistema de financiación "pendientes de liquidación", ya que considera que su obligación es reclamar hasta el último euro.

Aunque este martes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistiera en cerrar la puerta a cualquier posibilidad de que su Ejecutivo negocie un referéndum, Puigdemont no se resigna y afirma que "constitucionalmente" es posible convocar una votación así y pide diálogo a Rajoy.

"Uno puede hablar con los más fervientes creyentes en la idea de Dios sobre la inexistencia de Dios. Pues creo que con los más fervientes defensores de la unidad de España debe poder hablarse de la posibilidad de la independencia de Cataluña; intelectualmente, al menos", ha reflexionado.

Si la reunión con Puigdemont se hace en enero, Puigdemont iría sin tener garantizada su continuidad porque la CUP no decidirá hasta una reunión del 28 de enero si avala los Presupuestos 2017 y, por tanto, si da continuidad a la actual legislatura catalana, ya que el presidente vinculó la aprobación de las cuentas a esa continuidad.

Sin Presupuestos no habrá referéndum

Puigdemont reitera a la CUP que si no da su aval a los Presupuestos de 2017 finiquitará la legislatura y no habrá referéndum en 2017: "Sería impensable que un Govern que pierde los Presupuestos continúe gobernando como si nada".

Ha asegurado que mantiene esta condición que ya puso en el debate sobre su cuestión de confianza: "No podemos continuar gobernando si no tenemos Presupuestos por coherencia y por dignidad democrática".

E presidente catalán confía en que podrá pactar finalmente las cuentas con la CUP, ha explicado que sin Presupuestos "técnicamente" podría gobernar tres años más, pero considera que no sería coherente con el compromiso que obtuvo con la ciudadanía de impulsar el proceso soberanista.

Se muestra positivo porque, a diferencia de 2016 cuando la CUP tumbó las cuentas en el primer trámite parlamentario, esta vez ha habido la "gimnasia previa" de que los 'cupaires' han permitido que la Cámara tramite los Presupuestos, y ha previsto que den el 'sí' definitivo.

Puigdemont está dispuesto a estudiar con Rajoy que el referéndum fuera convocado para toda España y no solo en Cataluña, pero ha puntualizado que "la clave sería si el resultado de Cataluña valdría o no valdría", es decir, que la decisión sobre su futuro político fuera solo de los catalanes.

Candidatura del PdeCAT

Puigdemont reiteró a principios de enero que no volverá a ser candidato a la Generalitat y ha agradecido al ex presidente Artur Mas -quien le propuso para el cargo- que siempre haya reconocido que desde el primer día dejó claro que no quería ir a la reelección.

No ha opinado sobre si Mas debería ser candidato, y ha añadido que, en la reunión del PDeCAT del lunes, el ex presidente pidió al partido que "nadie más se descarte" para ser el candidato en las próximas elecciones catalanas.