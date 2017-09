Rajoy: "Los independentistas nos van a obligar a lo que no queremos llegar"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado este viernes a los independentistas catalanes a que no subestimen la fuerza de la democracia española y les ha advertido: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

En su intervención ante la Junta Directiva del PP catalán, Rajoy ha asegurado que el Estado va a seguir actuando ante cada paso de los soberanistas y que con "serenidad" pero también con "firmeza" puede garantizar que no habrá referéndum el 1 de octubre.

A los independentistas ha dirigido este mensaje: "Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de catalanes y españoles. No subestimen la fuerza de la democracia española. La democracia es muy fuerte. España es una gran nación. La ley no se puede liquidar así como así". Y ha proseguido: "Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

Como prueba de la actuación del Estado de derecho, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha anulado la convocatoria del referéndum y también la ley con la que se pretendía avalarlo así como la de transitoriedad.

Y ha citado igualmente las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Ministros ante la negativa de la Generalitat a enviar semanalmente, tal y como se le ha requerido, un informe detallado de sus gastos para evitar que se destine dinero público a la organización del referéndum.

Así, Rajoy ha subrayado -como ha explicado tras la reunión del Consejo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- que si en 48 horas no se cumpla la ley, a partir de ahora sus pagos los hará el Gobierno de España. "El Estado seguirá actuando en defensa de los ciudadanos, de la ley, de las normas y de los servicios públicos porque es nuestra obligación", ha recalcado.

En ese contexto ha enmarcado igualmente que la Guardia Civil haya requisado hoy más de 100.000 carteles de la Generalitat con propaganda del 1 de octubre, un anuncio que ha sido acogido con un prolongado aplauso de los dirigentes del PP catalán.

También han estado presentes en el acto, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el líder del PP catalán, Xavier García Albiol; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Mas"¿Qué harán? ¿Una escabechina?"

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ha dado a entender hoy que la policía catalana no se empleará a fondo para impedir un referéndum el 1 de octubre y ha retado al Gobierno de Mariano Rajoy a decir cómo piensa impedir que el 1 de octubre se celebre un referéndum: "¿Qué harán? ¿Una escabechina?".

En declaraciones a Ràdio Ciutat de Badalona, Mas ha animado a los representantes políticos y a la ciudadanía a "plantar cara" ante las actuaciones del Estado para impedir el 1-O: "Ahora no es la hora de los pasos atrás ni al lado, ahora sólo podemos dar pasos adelante".

Mas, que no se "imagina" a los Mossos d'Esquadra "retirando urnas", ha apostado por trazar una "estrategia conjunta para vencer a la estrategia del miedo que practica el Gobierno del Estado español" y ha pedido a quienes tengan miedo que "lo superen".

Dirigiéndose al Gobierno central, ha advertido de las consecuencias que tendría utilizar la fuerza para impedir el referéndum: "Yo iría con mucho cuidado. El 1-O habrá mucha gente en la calle. ¿Qué harán? ¿Una escabechina? ¿Comenzar a repartir?".

Mas ha explicado que si el 1-O "gana el sí" a la independencia, se sentirá "inmensamente feliz y recompensado" por las decisiones que ha tomado en los últimos años.