Robles pide que Jiménez no organice la previa de las primarias: "La apariencia de imparcialidad es importante"

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y diputada del PSOE, Margarita Robles, ha pedido este martes que el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, no se encargue de la organización de preparación previa de las primarias del partido porque considera que "la apariencia de imparcialidad es muy importante".

"Quizá Mario Jiménez, que es también portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, no debería ser el encargado de llevar todo este proceso", ha defendido Robles en declaraciones a los periodistas antes de la habitual reunión de los martes del Grupo Socialista en el Congreso.

La magistrada en excedencia, cercana al ex líder socialista Pedro Sánchez, ha señalado que en unas primarias "la apariencia de imparcialidad es muy importante", y por eso ha apuntado que, "para que no haya ninguna duda, sería "bueno" que en estos momentos Jiménez no se hiciera cargo de ese proceso. "La apariencia de imparcialidad es muy importante y ser portavoz de la Gestora y portavoz del Parlamento andaluz pueda dar una apariencia de no imparcialidad", ha insistido.

Robles no duda de la "imparcialidad" de Jiménez, si bien cree que éste debería "cuidar esa apariencia" y "que fuera otra persona la que llevara todo este proceso previo a las primarias", aunque no se ha pronunciado sobre quién considera que sería la persona adecuada. "Eso lo tiene que decidir la Gestora", ha dicho.

Todo es "absolutamente legal"

La socialista madrileña ha hecho esta solicitud cuando se le ha preguntado sobre la negativa de la candidatura de Pedro Sánchez de dar cuenta a la Gestora de las donaciones que ha recibido a través de la asociación sin ánimo de lucro Bancal de rosas por respeto a la Ley de Protección de Datos.

A este respecto, tan sólo ha comentado que todo lo que está organizando el equipo de Sánchez es "absolutamente legal". "Somos los primeros interesados en que se respete la ley", ha zanjado la dirigente socialista.

Reacciones contrarias

Varios compañeros de bancada han criticado la postura de Robles, entre ellos la vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, quien ha advertido de que "no puede ser" que se ponga "en entredicho" cualquier cuestión de las primarias o a "cualquier persona que forme parte de un órgano del partido".

"Hay que ser serios", ha dicho Navarro, quien también ha señalado que no le hace "mucha gracia" que se planteen cosas "aparentemente serias" y que después tienen otro objetivo.

Micaela Navarro ha pedido por eso a Robles, diputada independiente afín a Pedro Sánchez, que sea "respetuosa con las reglas y las normas" de las que se dota el PSOE para su funcionamiento interno.

Al igual que Navarro, el secretario general del grupo socialista, Miguel Ángel Heredia, también ha pedido a Robles que deje de sembrar "dudas infundadas" sobre la imparcialidad de Mario Jiménez en el proceso de primarias.

"Sorprende que alguien que no forma parte de nuestra organización se permita el lujo de hacer comentarios sobre sus funcionamiento interno", ha denunciado. "Debemos hacer esfuerzos por sumar y no por dividir", ha alertado.

Para el ex presidente de Castilla-La Mancha José María Barreda, por su parte, sería deseable que todos acepten las reglas del juego y que no se empiece a deslegitimar el proceso.

De lo contrario, ha dicho, se puede dar la impresión de que "algunos se quieren poner la venda antes de la herida y quieren entorpecer o explicar que hay problemas en el propio proceso para, tal vez, justificar alguna postura extremista en caso de que el resultado no sea el que ellos desean".

Barreda ha pedido sensatez y tranquilidad también al resto de los diputados, algunos de los cuales enfrentados en las redes sociales, y ha subrayado que "convendría que las aguas permanecieran en el cauce".

"No tiene por qué haber divisiones en el sentido de enfrentamiento", ha dicho el diputado castellanomanchego, que ha señalado, no obstante, que tiene la sensación de que hay una mayoría dentro del grupo parlamentario que prefiere a la presidenta andaluza, Susana Díaz, como secretaria general del partido.

Uno de ellos es el también diputado de Castilla-La Mancha José Miguel Camacho, quien este martes ha admitido públicamente su apuesta por Díaz, al considerar que "es la mejor opción en estos momentos".

"Susana Díaz es una persona que ha demostrado ya que sabe gobernar y que sabe también dirigir el partido y yo creo que es lo que necesitamos en este momento", ha dicho.

Camacho ha enmarcado dentro de la normalidad que haya diputados que apoyen a unos u otros candidatos, pues "ha ocurrido siempre", pero ha insistido en la necesidad de preservar el grupo parlamentario sin enfrentamientos desagradables.