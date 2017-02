Pedro Sánchez presenta su programa arropado por la ex ministra Narbona, los diputados del 'no' y miembros de su Ejecutiva

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha presentado su programa a las primarias arropado por la ex ministra Cristina Narbona, los diputados socialistas que votaron no a Mariano Rajoy y algunos miembros de su Ejecutiva que se mantuvieron fieles hasta que dejó el liderazgo del partido.

Sánchez ha puesto de largo el documento estratégico con el que tratará de volver a la Secretaría General en el Teatro Fernando de Rojas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que ha rebosado su aforo. Además de los más de 500 presentes en la sala, otro medio millar de personas han seguido el acto desde una pantalla en el exterior.

Convocado a las 19.30 horas, el ex secretario general ha entrado en la sala pasadas las 20.10, mientras el público coreaba su nombre y sonaba a todo volumen la canción Color esperanza, entre fuertes aplausos.

Previamente, unos minutos antes, también han recibido con una ovación y entre gritos del no es no a los socialistas que acompañan a Sánchez en el estrado en esta presentación. Entre ellos están los diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto: Odón Elorza, Sofía Hernanz, Mariluz Martínez Seijo, Zaida Cantera, Susana Sumelzo y la independiente Margarita Robles.

Robles, además, ha estado en la primera fila, junto a la ex ministra narbona y a dos de los redactores del programa de Sánchez: el economista Manu Escudero y el sociólogo José Felix Tezanos, director de la revista Temas, que preside Alfonso Guerra.

Tras ellos, en el estrado se han situado también otros socialistas afines a Sánchez, como los diputados José Luis Abalos y Adriana Lastra. También están los exmiembros de su Ejecutiva Marisa Carcedo e Ibán García del Blanco, la ex ministra Beatriz Corredor y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon.

El diputado guipuzcoano ha sido el primero en tomar la palabra, para subrayar que actos como éste demuestran que "Pedro Sánchez no está solo". Elorza ha subrayado además que este documento que presenta la candidatura de Sánchez es su aportación a "la reconstrucción de la unidad en el PSOE".

Antes de dar la palabra a Manu Escudero, el ex alcalde de San Sebastián ha subrayado además que el proyecto del ex secretario general y sus afines "no va contra nadie" ni es "alternativa a ninguna ponencia", sino que es un esfuerzo para unir al partido.