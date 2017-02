El fiscal se plantea pedir prisión eludible con fianza para Urdangarín y Torres

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, está estudiando qué medidas cautelares pedirá al tribunal para Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, después de que fueran condenados a 6 años y 3 meses y 8 años y 6 meses, respectivamente, y no descarta reclamar prisión eludible con fianza.

La vista para solicitar esas medidas se celebrará el jueves en la Audiencia de Palma, a partir de las 10:30. De hecho se celebrarán dos vistas, una por cada uno de los acusados y en presencia suya y de las partes: Fiscalía, Abogacía del Estado y Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares.

No nos hemos planteado nunca la cárcel que elegiría para cumplir una condena"

El fiscal Horrach, que pidió esa vistilla nada más conocerse la sentencia, no ha decidido todavía al respecto, a la espera de analizar en detalle las 741 páginas de la resolución judicial dictada el viernes pasado por la Audiencia de Baleares "y las circunstancias concretas de este caso", ha asegurado en declaraciones en Palma. "Aún no hay una decisión definitiva al respecto", añadió, dado que "se están contemplando todas" las medidas cautelares posibles.

Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para penas superiores a 5 años, Horrach insistió en que "no se excluye que haya que acomodar las medidas a las circunstancias concretas del caso y, por tanto, se están valorando todas".

En declaraciones a Onda Cero, Horrach se mostró partidario de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso Nóos, en lo que afecta a la rama valenciana, donde los cinco acusados han sido absueltos, y en el cálculo de los gastos en los que incurrió el Instituto Nóos al organizar eventos en Baleares y Valencia. A su juicio, la Fiscalía aportó elementos suficientes para demostrar que "no es que estuviesen sobredimensionados algunos servicios sino que ni siquiera se ejecutaron". "Hay una serie de circunstancias con las que no estamos de acuerdo", precisó en declaraciones en Palma.

Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín, también anunció que recurrirá la sentencia que condena a prisión a su cliente y seguirá defendiendo su inocencia. El letrado explicó a las puertas de su despacho que el cuñado del rey Felipe VI ha recibido "con entereza" la sentencia que le condena a más de 6 seis años de prisión por tres delitos de corrupción y dos contra Hacienda, pese a no estar de acuerdo con ella y agregó que la absolución de la infanta Cristina "ha sido una alegría para todos".

El abogado confesó que no estará preocupado por el eventual ingreso en prisión preventiva de Urdangarín hasta que no "conozca la realidad" y el fiscal lo solicite en la vistilla de medidas cautelares. "Cada día es una aventura, pasan cosas, hay que estar atento a todo lo que sucede", ironizó Vives, quien negó que alguna vez haya hablado con su cliente sobre la prisión en la que elegiría cumplir la condena, dado que está convencido de que no va a entrar en ninguna cárcel: "No nos lo hemos planteado nunca".