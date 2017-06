Los populares citan a Sánchez, Iglesias y Rivera en la comisión de partidos del Senado

El PP quiere que los líderes del PSOE, Pedro Sánchez; Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos (C's), Albert Rivera, comparezcan ante la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, en tanto que los socialistas y Unidos Podemos reclaman por su parte la presencia de Mariano Rajoy.

Los grupos parlamentarios del Senado registraron ayer sus planes de trabajo para que pueda echar a andar una comisión promovida por el PP en la Cámara Alta y que la oposición ve como una contracomisión creada como reacción a la que en el Congreso indaga sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular.

Además de los máximos dirigentes de PSOE, Podemos y C's, el Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Senado, solicita que acudan a la Cámara Alta otros cargos y ex dirigentes de estos tres partidos, como el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el ex presidente del Congreso José Bono, y plantea que desarrolle su labor a lo largo de un año, y además comenzar "lo antes posible".

Junto a Rajoy, los socialistas reclaman la presencia del ex presidente José María Aznar para que también dé explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP, y la de cargos y ex dirigentes como María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Ignacio González, Jaume Matas o Francisco Granados.

De esta manera, la documentación y comparecencias que pretenden los grupos se distribuyen en dos bloques: por una parte, las referidas al PP exigidas por la oposición y, por otra, las de los demás partidos planteadas en relación a los populares.