El presidente de Murcia se enroca

La portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, afirmó ayer que el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, "no está imputado formalmente" en el caso Auditorio y que la "línea roja" en la que considera que tendría que dimitir es si se le abre juicio oral.

Arroyo recordó, en declaraciones a la Cadena Ser, que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambió el término "imputado" por "investigado" para "delimitar bien las fases del proceso penal", y ahora se habla de "investigado" y "encausado", que es cuando se abre juicio oral "y donde todos los partidos ponen la línea roja".

De este modo, defendió que Sánchez no está incumpliendo su palabra por no dimitir de su cargo después de que este lunes el juez instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le citase a declarar como investigado.

El coordinador general del PP y responsable de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, aseguró ayer que su partido buscará "convencer" a Ciudadanos (C's) de que hay que "esperar" antes de pedir la dimisión de Sánchez, porque no está afectado por un "caso de corrupción". "No estamos hablando inicialmente de un caso de corrupción y siempre será en el ámbito del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular de Murcia", señaló Maíllo, que recordó que el caso Auditorio se trata de una infracción administrativa y que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".

Mientras tanto, C's lograba ayer el respaldo del Congreso para iniciar la tramitación de una proposición de ley integral contra la corrupción, en un día en el que se redobló la presión al PP para que haga dimitir al presidente de Murcia.

Fue el propio líder de C's, Albert Rivera, el que pidió ayer al PP que proponga un candidato alternativo a Sánchez, recordando que el pacto que tienen firmado en Murcia obliga a dimitir a los cargos públicos en el mismo momento en que sean imputados y no cuando se abra juicio oral, como defiende la portavoz del Gobierno murciano.

Y mientras Ciudadanos sigue presionando al PP, aunque sin revelar si apoyará una moción de censura contra el presidente murciano si no dimite, Rivera defendió en el pleno de la Cámara su ley ómnibus contra la corrupción, una proposición que no contempla la dimisión o el cese de un cargo público acusado por corrupción hasta la apertura de juicio oral.

Según indicaron a Efe fuentes de C's, no hay ninguna contradicción porque ellos apuestan "por una mayor exigencia", empezando por ellos mismos y por los pactos de investidura o de gobierno que firman con otros partidos, y por eso piden la renuncia inmediata del presidente murciano sin esperar a que vaya juicio.

La ley que plantea la formación naranja incluye la protección de los denunciantes, la prohibición de los indultos por delitos de corrupción, la tipificación como delito el enriquecimiento ilícito y eliminación del plazo máximo para investigar.

Todas las fuerzas políticas, salvo el PNV, se mostraron favorables durante el debate parlamentario a la toma en consideración de esta proposición de ley aunque también la mayor parte reprochó a Rivera su "afán de protagonismo" y que trate siempre de colgarse una "medalla".