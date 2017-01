Unas primarias adelantadas en el PSOE

Cuando el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, comenzó a organizar la celebración del 130º aniversario de la agrupación socialista de su pueblo, allá por octubre, en su cabeza no cabía que ese acto se fuese a convertir en un pistoletazo de salida de las primarias del PSOE. “Esto es sobrevenido, no se organizaba para nadie en concreto, se pensó en Rubalcaba porque ha sido secretario general y por el vínculo que ha mantenido con el pueblo y con la provincia de Cádiz; Susana Díaz, que es nuestra secretaria general, cierra, como nuestra secretaria provincial, Irene García, abre”. En Alcalá no queda una habitación libre para esta noche, a Javier Pizarro, hijo del histórico Luis Pizarro, le llaman hasta de Asturias:“¿Cree usted que Javier Fernández debería ser el próximo secretario general?” La coincidencia de Rubalcaba y de Susana Díaz en el mismo acto –mañana en Alcalá, una de las mecas del socialismo andaluz– toma mayor relevancia si se considera que, a esa misma hora, Pedro Sánchez protagoniza su primer mitin del remake en Dos Hermanas, la aldea gala del pedrismo en Andalucía donde gobierna desde los años ochenta Francisco Toscano, natural, y ésa es la coincidencia, de Alcalá de los Gazules, kilómetro cero de estas primarias adelantadas.

Los pedristas han fletado autobuses desde todas las provincias andaluzas, a excepción de Almería, “que vienen en coche”, explica uno de los organizadores. Después de la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en el bochornoso comité federal de octubre, la nueva dirección, la gestora, planificó un largo calendario con el objetivo de calmar al PSOE, pero también de avanzar hacia una candidatura fuerza capaz de reunir, al menos, a las tres cuartas partes de la militancia. Este factor y la necesidad de más tiempo por parte de Susana Díaz han motivado que el 39º Congreso se feche el 17 de junio, aunque la federación andaluza creía que aún podía llevarlo a mitad del verano. No ha sido así, Javier Fernández ha hablado con todos los barones e, incluso, los que apoyan a la presidenta andaluza querían un calendario más corto. Pero en esto surgió la candidatura de Patxi López, que ha conseguido desbaratar los planes en dos sentidos: primero, porque lo que los pedristas califican de traición ha servido para espolear a Pedro Sánchez y sacarle del valle anómico y, segundo, porque en cinco meses pueden saltar todo tipo de minas, es imposible controlar en política tal número de variables como para llegar al fin perseguido. De hecho, tanto Sánchez como Susana Díaz se niegan a revelar sus planes, con lo que este esquema inicial de tres en lizas puede cambiar. Es Patxi López el que más veces ha debido repetir que su candidatura no servirá de moneda de cambio con ninguno de los otros candidatos.

Susana Díaz ya estuvo la semana pasada en Castilla y León, y el interés de mañana es su coincidencia con Rubalcaba, al que se le supone un manejo mágico, y ultrasecreto, de los hilos del partido. No es para tanto, aunque el ex ministro goce de una inteligencia política reconocida por todos, a punto estuvo de perder el congreso contra Carme Chacón, una cita en la que confío en exceso en una supuesta neutralidad activa de la federación andaluza.

Con Rubalcaba también estará Elena Valenciano, quien nunca fue de la mano de Susana Díaz (apoyó a Eduardo Madina), aunque ahora están detrás de la misma candidatura. La decepción que les provocó la gestión de Pedro Sánchez ha unido a todo el PSOE institucional, a sus dirigentes históricos y a los notables, ése es el apoyo de la presidenta andaluza. Su tesis, sin embargo, es sencilla: dará el salto para liderar un partido unido que pueda ganar. Si no es así, aún no es descartable una marcha atrás.

Los pedristas sostienen que la militancia está con ellos, que nunca se comprendió el modo en que Sánchez fue destituido ni nadie explicó con valentía por qué había que abstenerse ante Mariano Rajoy. Por las venas del PSOE corre cierta sangre anarquista, y la elección de las bases es imprevisible; al menos, al día de hoy. Pedro Sánchez está obsesionado con Susana Díaz, no hay dudas, y de ahí su elección de Dos Hermanas para comenzar su campaña. En plena provincia de Sevilla, en el municipio socialista más importante de la comunidad, junto a casa. El alcalde Toscano ha escogido una instalación no muy grande, un aforo de medio millar de personas, en el parque tecnológico de su ciudad, que llenará con militantes de la provincia, de otras de Andalucía y algunos de Madrid. Las plataformas se han organizado, y se fletan autobuses, por ejemplo, desde Cádiz a siete euros el viaje. Pero a Sánchez le han abandonado mucho de los dirigentes que tenía, su equipo de dirección es nuevo y el apoyo de Izquierda Socialista, de donde proviene el granadino Pérez Tapias, marcha su candidatura. Odón Elorza podría ser el comodín de esta iniciativa si el ex secretario volviese a caer en el desánimo. Las muestras de apoyo que recibe de modo constante más bien parecen gritos de ánimo.

Patxi López celebró el segundo acto de su campaña hoy en Madrid, una comunidad donde sus partidarios trata de competir con los pedristas. La secretaria general, Sara Hernández, es una de las pocas líderes regionales que le apoya, a quien también se le ha sumado Rafael Simancas. López es el único de los tres en liza que ha criticado a uno de los dos coordinadores de la ponencia del 39º Congreso, el economista José Carlos Díez, un profesional mediático que tuvo un importante contratiempo en televisión a causa de la inmigración.