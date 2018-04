Dos turistas heridos por arma blanca en Túnez al grito de "Alá es grande"

Un matrimonio de turistas españoles sufrió ayer un ataque de arma blanca en la ciudad del Kef, a 200 kilómetros de la capital tunecina, según un comunicado de prensa del Ministerio del Interior.

Fuentes del departamento o confirmaron que se trata de un agresor de ideología takfirista que fue detenido gracias a la colaboración ciudadana que trató de impedir el ataque y avisó a las fuerzas de seguridad.

La pareja se encontraba visitando el sitio arqueológico romano de la ciudad cuando fue atacada por un individuo que les siguió hasta la salida del sitio turístico.

La mujer destacó que "la gente se abalanzó" sobre el agresor y les socorrió.

"Nos han apuñalado, aunque afortunadamente el cuchillo no estaba lo bastante afilado porque, si no, no estaríamos vivos", apuntó, sin desvelar su identidad ni la de su marido.

"Tengo heridas en el cuello, y mi pareja en el cuello y en la tripa", dijo la turista española, quien insistió: "Estamos con algunos puntos pero estamos bien".

La víctima desmintió que se tratara de un robo, como afirmaron las autoridades tunecinas. "Ha sido un ataque terrorista. No quería nada (de nosotros), tenemos todo lo que llevábamos. Gritó Allah Akbar (Alá es grande) cuando nos atacó", señaló.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el agresor, que sufre problemas psiquiátricos, fue detenido gracias a la colaboración ciudadana que trató de impedir el ataque a los dos turistas y avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad.