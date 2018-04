Denuncian dos agresiones homófobas en dos casetas de la Feria

Este jueves se han denunciado dos agresiones homófobas ocurridas durante esta Feria. La primera es la interpuesta por un joven de 25 años al que un vigilante de seguridad de una caseta le impidió el acceso diciéndole "aquí no entra un puto maricón", le agredió presuntamente propinándole "patadas y puñetazos" e incluso tirándole al suelo. La segunda demanda afecta a una joven transexual de 22 años a la que por un grupo de hombres empujaron, insultaron y arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza.

El primer incidente ocurrió pasadas las tres de la madrugada del miércoles cuando el denunciante, acompañado de unas amigas, acudió a la caseta situada en el número 189 de la calle Pascual Márquez del recinto ferial a la que, según ha explicado, ha ido otros años "con amigos gays y no he tenido ningún problema".

Sus amigas entraron a la caseta mientras él se quedó fuera hablando por teléfono y al terminar pidió al vigilante si podía pasar porque estaban sus amigas dentro aunque no tenía invitación, ante lo cual, según ha relatado y consta en la denuncia a la que ha tenido acceso Efe, el vigilante le dijo: "Aquí no entra un puto maricón". A.A., como ha sido identificada la víctima, le respondió que si no quería dejarle pasar lo entendía porque como sabía que no tenía invitación pero que no tenía derecho a insultarle así, momento en el que según su relato y lo expuesto en la denuncia el vigilante se fue hacia él y la emprendió a "patadas y puñetazos" hasta tirarle al suelo.

En ese momento acudieron otros vigilantes para reducirlo y el denunciante sacó su móvil para grabar al presunto agresor, ante lo que uno de los compañeros de éste se lo quitó y lo tiró al suelo. Al ver pasar un furgón de la Policía, el denunciante se dirigió a los agentes a denunciar lo ocurrido, quienes identificaron al presunto agresor y al compañero que le había tirado el móvil. A.A. acudió al hospital para someterse a un reconocimiento médico y según el parte que adjuntó a la denuncia presentaba "traumatismo facial", "hematoma incipiente en el pómulo izquierdo", "dolor cervical" y "policontusiones".

El denunciante reconoce que se quedó "en shock" por la agresión ya que la reacción del vigilante "no fue para nada normal, estaba fuera de sí" e insiste en que ha estado otras veces en la misma caseta y nunca ha tenido problemas.

Sobre este primer caso, el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha explicado que se trata de un caso "en el que ya está actuando el Ayuntamiento a través de la Policía Local, para tener un conocimiento más profundo de lo que ha ocurrido". Ha señalado que si los hechos se confirman "lo primero que hago es condenar que se den estas conductas por parte de un vigilante, porque es un hecho condenable". "La Feria tiene que estar libre de todo tipo de conductas de este tipo, reprobables, con el deseo de que no se produzcan estos hechos, ni en la feria, ni en la ciudad de Sevilla ni en ninguna parte del mundo", ha dicho Cabrera.

Otra agresión a una transexual

Este jueves también se ha conocido la denuncia de la Asociación de Transexuales de Andalucía por la "agresión y vejación" una joven transexual de 22 años por un grupo de hombres en la madrugada del martes al miércoles también en la Feria, cuando la empujaron, la insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza.

Los hechos, según ha detallado la asociación en un comunicado, tuvieron lugar en la caseta del PSOE sin que nadie interviniera, y el grupo de hombres le dijo que ese no era lugar para ella. La joven ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, junto con un parte de lesiones.

Según la versión de la agredida, se dirigió a un furgón de la Policía pero "no fue tratada en su identidad", por lo que la asociación ha pedido la identificación de los agresores y ha reclamado la formación de los cuerpos de seguridad, con un protocolo de actuación ante agresiones por "LGTBIfobia".

La presidenta de la asociación, Mar Cambrollé, ha destacado que el PSOE ha resaltado por su respaldo y defensa "de la diversidad sexual y de género" y por su "incondicional apoyo" y ha recordado que Andalucía cuenta con leyes "ejemplares" en ese sentido. "Es hora de que las leyes no sean papel mojado y cumplan con la función para las que se han promovido", ha indicado Cambrollé.