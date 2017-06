Alonso tomará una decisión sobre su futuro en septiembre

El español Fernando Alonso declaró este jueves en el Monteral, la víspera del comienzo del fin de semana del Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno, que en septiembre tomará una decisión sobre su futuro.

"Tomaré una decisión en septiembre. Si estamos ganando antes de septiembre o por ahí, será fácil quedarme", afirmó el bicampeón mundial, que regresa al campeonato tras ausentarse del Gran Premio de Mónaco para disputar las 500 Millas de Indianápolis.

A la pregunta de su es segura su marcha de McLaren-Honda si no gana antes de septiembre, Alonso comentó: "Quiero decir que nunca se sabe. En junio no puedes estar cien seguro de lo que harás el año que viene. Todos queremos ganar y Zak (Brown, jefe del equipo) dio la respuesta: él quiere ganar, quiere que McLaren sea competitivo. Después de tres años no estamos en esa posición y para el equipo las cosas tienen que cambiar. También para mí".

Al referirse a las declaraciones de Brown sobre las tensiones con Honda, Alonso comentó: "El objetivo principal es ganar. Nosotros queremos ganar, queremos que McLaren sea de nuevo un aspirante al campeonato. Lo mismo para mí. Quiero ganar. Me uní a este proyecto porque quiero ganar el campeonato"

"Si no ves que las cosas cambien y no eres competitivo, tienes que considerar otras opciones y cambiar de proyecto. Estoy muy abierto, no puedo decir nada al 100% y lo consideraré después del verano", comentó en el circuito Gilles Villeneuve en declaraciones que reproduce motorsport.com

Al recordar su experiencia en la Indy 500, el español dijo: "Fue una experiencia muy intensa, con muchas cosas que aprender, muy intensa. Como se había dicho, había muchas cosas que aprender desde cero. Fue en un par de semanas empezando desde cero. Fue un interesante intento en una serie completamente nueva".

"Como he dicho muchas veces, el tercer título es mi mayor prioridad y creo que he desarrollado mis habilidades para conducir coches de Fórmula Uno durante los últimos años. Creo que el mejor coche que puedo conducir es un Fórmula Uno", agregó.