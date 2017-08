Rusia avisa de las sanciones a EEUU: "Es una guerra comercial"

El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, afirmó que las nuevas sanciones de EEUU contra Rusia son una declaración de "guerra comercial", después de que Donald Trump promulgara con recelo el miércoles una ley para imponer nuevos castigos. "A Rusia se le ha declarado una guerra comercial", dijo antes de subrayar que la Administración de Trump ha demostrado su "total impotencia y ha cedido, de la manera más humillante, su facultades al Congreso". El líder de EEUU alertó de que las relaciones con Moscú están en una situación "muy peligrosa".

Mientras, otra noticia polémica salpicó a Trump, que instó a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, a dejar de afirmar que su país no pagaría el muro fronterizo. "No puedes decir eso a la prensa", le trasladó en su primera charla tras asumir la Presidencia, según el The Washington Post.