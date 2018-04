Sale del hospital la hija del ex espía ruso envenenado en el Reino Unido

La hija del ex espía ruso Serguei Skripal, Yulia, envenenada junto a su padre el pasado 4 de marzo en Salisbury (Reino Unido), fue dada de alta el lunes y llevada a un lugar seguro. Según confirmó ayer la directora médica del hospital Salisbury District, Christine Blanshard, Yulia Skripal salió del centro médico pero aún necesita atención por el impacto del agente nervioso, aunque no aportó información sobre su paradero. "Este no es el fin de su tratamiento pero supone un hito significativo", resaltó Blanshard.

Los Skripal fueron atacados en marzo con un agente nervioso de tipo militar identificado como Novichok, de fabricación rusa, lo que llevó al Gobierno británico a responsabilizar a Rusia. En el mismo hospital permanece ingresado el antiguo agente doble.