Schulz competirá con Merkel en las generales de septiembre

También tuvo duras palabras para el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, en relación con su campaña por el referéndum de abril para instaurar un sistema presidencialista en Turquía. Subrayó que Alemania no aceptará que nadie enfrente a los ciudadanos de origen turco en el país los unos contra los otros ni tampoco que se les incite en contra de los alemanes con comparaciones con la época nazi.

Otro gran desafió son los populismos, que "han declarado enemigo al islam y a Europa", señaló Schulz, quien se refirió en particular a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania, que calificó de "vergüenza" para el país.

Subrayó, además, la importancia de una Alemania y una Europa fuertes en respuesta a las inseguridades globales y afirmó que en su país "no hay espacio" para islamistas y para el terrorismo internacional que, "bajo el amparo de la libertad de confesión, ponen en duda valores fundamentales" de la democracia.

Aludió a sus planes de dar un giro a la izquierda y corregir la llamada Agenda 2010, el programa de reformas del Gobierno rojiverde que encabezó Gerhard Schröder (1998-2005), y aseguró que no se trata de "una revisión del pasado", sino de su "actualización".

"Hoy no pronunciaré un discurso programático definitivo", dijo, aunque avanzó que su programa se basará en "la igualdad, el respeto y la dignidad".

El ex presidente del Parlamento europeo, de 61 años, obtuvo el 100% de los votos de los 605 delegados reunidos en un congreso extraordinario en Berlín con el encargo de poner fin a 12 años de hegemonía de la demócrata cristiana Angela Merkel.

El Gobierno alemán niega que deba sumas enormes a la OTAN

La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, rechazó ayer las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Berlín debe "sumas enormes" a la OTAN a cambio de recibir protección. "No existe una cuenta para deudas en la OTAN. Adjudicar el 2% en gastos de defensa que queremos alcanzar a mitad de la próxima década únicamente a la OTAN es erróneo", declaró la ministra, según una nota de su departamento reproducida por los medios. Los gastos en defensa de Alemania no benefician sólo a la OTAN, sino también a las misiones de paz de la ONU, a las operaciones en el extranjero de los Estados miembros y a la contribución a la lucha contra el terrorismo yihadista. "Lo que queremos todos es un reparto justo de la carga y eso requiere no sólo una modernización de la OTAN, sino también una unión europea de defensa e inversiones en Naciones Unidas", agregó.