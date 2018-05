La UE cierra filas frente a Trump

Si Washington busca una confrontación con Bruselas, a la UE no le temblará el pulso. Pero los líderes han dejado la puerta abierta al diálogo entre dos aliados históricos, tanto para reformar la OMC como para intentar ampliar el pacto iraní. Ese acuerdo, a ojos de la UE, se puede intentar llevar más allá de 2025, fecha hasta la que Teherán se comprometió a congelar su programa atómico militar, y también cabe abrir una negociación sobre el programa balístico iraní, no contemplado en el acuerdo, y sobre la "actividad regional de Irán" en países como Iraq, Siria, el Yemen y Líbano, dijo Macron.

"No hay futuro para los Balcanes que no sea la UE"

Los líderes de la UE subrayaron su compromiso a favor de una perspectiva europea para los Balcanes Occidentales y declararon que esa integración es una "prioridad superior", aunque no prometieron fechas concretas para la entrada de alguno de esos países en el club comunitario. "La UE es y seguirá siendo el socio más fiable para todos los Balcanes Occidentales. No veo otro futuro para los Balcanes Occidentales que formar parte de la UE", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, En la cumbre participaron los líderes de los veintiocho países de la UE, con excepción de España, con los mandatarios de Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia, Albania y Kosovo, los seis países balcánicos que aún no pertenecen a la UE. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no asistió al encuentro para no coincidir con el representante de Kosovo, cuya independencia España no reconoce.