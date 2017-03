El británico que atentó en Londres fue investigado por su extremismo

El terrorista que mató el miércoles a cuatro personas -tres el mismo miércoles y una cuarta ayer- y dejó 28 heridos en Londres antes de ser abatido por la Policía ha sido identificado como Khalid Masood, de 52 años, informó Scotland Yard.

El Estado Islámico (EI) asumió ayer la autoría del atentado a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Amaq, próxima a los yihadistas.

El fallecimiento ayer de un hombre de 75 años eleva a 4 las víctimas mortales del ataque

La Policía británica informó de que Masood, nacido en el condado de Kent (sureste de Inglaterra), tenía antecedentes por agresiones violentas y posesión de armas, pero no por cuestiones relacionadas con el terrorismo.

Masood no estaba actualmente bajo investigación policial y no existía información de inteligencia que apuntara a que estaba preparando un ataque terrorista.

Su primera condena se remonta a 1983, por "daños criminales", y el último antecedente que aparece en las fichas de la policía es de 2003, por posesión de un arma blanca. Residía en Winson Green, al oeste de Birmingham.

"No había información de Inteligencia sobre sus intenciones de organizar un ataque terrorista", explicaron las autoridades. Según reveló la primera ministra británica, Theresa May, la Policía le había investigado por vínculos con el "extremismo violento", aunque actualmente no estaba vigilado.

La Policía británica ha detenido a ocho personas, siete en Birmingham y una en Londres. Se trata de cinco hombres y tres mujeres, de entre 21 y 58 años. Todos ellos son sospechosos de haber participado en la preparación de actos terroristas.

Las fuerzas de seguridad registraron cuatro domicilios en esas dos ciudades inglesas, además de practicar otra operación en Carmarthenshire, en el suroeste de Gales.

En un domicilio de Birmingham fueron arrestados una mujer de 21 años y un hombre de 23, y en otra vivienda una mujer de 26 años y tres hombres, de 26, 27 y 28 años. En una tercera operación, también en Birmingham, fue detenido un hombre de 58 años, mientras que en Londres fue detenida una mujer de 39 años.

"La investigación de la unidad antiterrorista de la Policía de Londres sobre el ataque terrorista del miércoles continúa desarrollándose a un ritmo rápido e involucra a cientos de agentes", afirmó Scotland Yard en un comunicado.

Un hombre de 75 años que resultó herido en el atentado del miércoles ante el Parlamento británico falleció ayer el hospital, informó la Policía, lo que eleva a cuatro el número de muertos, además del agresor. La nueva víctima mortal "estaba recibiendo tratamiento médico en el hospital tras el ataque, pero le fue retirado el soporte vital por la noche noche", informó un portavoz de Scotland Yard.

Una persona más se encuentra en estado de extrema gravedad, con heridas que "amenazan su vida", informó la Policía de Londres.

Alrededor de 12 de los 29 heridos fueron ingresados en diversos hospitales de la capital británica, mientras que otros fueron atendidos en el lugar del incidente por los servicios de emergencias.

Londres y los londinenses volvieron ayer a su rutina aún conmocionados por el atentado frente al Parlamento, que retomó su actividad diaria en medio de una gran presencia policial.

La Policía mantuvo el cordón de seguridad alrededor de la sede parlamentaria, si bien ya se reabrieron la estación de metro de Westminster y el histórico puente del mismo nombre, confirmó a Efe un portavoz de Scotland Yard.

El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, aseguró ayer en la ONU que el mundo está unido en la derrota del terrorismo islámico. "Mis conversaciones aquí en Estados Unidos con el Gobierno y con otros actores demuestran que el mundo está unido en la derrota de la gente que ha realizado este ataque", dijo Johnson en une comparecencia ante la prensa.