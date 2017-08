La líder laborista en Escocia dimite por diferencias con Corbyn

La líder del Partido Laborista en Escocia, Kezia Dugdale, anunció ayer su dimisión, con efecto inmediato, para dar paso a un nuevo responsable en la región que prepare las elecciones legislativas autónomas de 2021.

Dugdale, miembro del Parlamento autónomo de Edimburgo, dijo en un comunicado que la formación necesita "energía nueva" y "un nuevo mandato en la región", donde los laboristas obtuvieron siete de los 59 escaños que tiene Escocia en la Cámara de los Comunes.

Dugdale niega que renuncie para no ser apartada por los afines al líder laborista

La política negó a la BBC que decidiera apartarse del liderazgo antes de que fuese obligada a retirarse por los seguidores del líder laborista, Jeremy Corbyn, del ala izquierda, y aseguró que dedicó mucho esfuerzo para intentar mejorar el apoyo laborista en Escocia.

"Lo he pensado mucho. Me preocupo por el Partido Laborista. Lo quiero y he dedicado mi vida adulta a servirle", dijo Dugdale.

"Y he llegado a la conclusión de que lo mejor para el valioso Partido Laborista, que ha hecho tantas cosas buenas por nuestro país, y ciertamente por mí, es dejar el testigo a otro", agregó.

Corbyn destacó el esfuerzo de Dugdale y su "importante labor" por mejorar la suerte del Laborismo, que quedó en Escocia en tercer lugar en las elecciones generales del pasado junio, detrás del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que obtuvo 35 escaños, y el Partido Conservador, que ganó 13, mientras que el Partido Liberaldemócrata logró cuatro escaños.

El año pasado, Dugdale expresó su apoyo al diputado Owen Smith cuando éste desafió el liderazgo de Corbyn que dio paso a unas elecciones internas en las que volvió a ganar el líder izquierdista.

En su día, Dugdale dijo que no creía que Corbyn fuese una figura unificadora de la formación y que llevara al Laborismo otra vez al poder.