El ex presidente panameño Martinelli es detenido en EEUU

La detención en EEUU del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), un hecho sin precedentes en la historia de Panamá, marcó el lunes el comienzo de una nueva etapa que parece estar más cerca de su extradición por un caso de escuchas ilegales.

Martinelli tiene una alerta roja de Interpol desde el 21 de abril solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, que lo investiga por la supuesta interceptación de comunicaciones privadas a más de 200 opositores durante su Administración.

El ex presidente fue puesto bajo custodia de las autoridades federales de EEUU "cerca de su casa", en Coral Gables, una ciudad aledaña a Miami, y estaba previsto que ayer compareciera ante la Justicia.

Su arresto es el primer resultado de un proceso que comenzó la máxima corte de Panamá en diciembre de 2015, cuando ordenó su detención provisional para que compareciera en las audiencias del caso de las escuchas.

La Cancillería de Panamá solicitó a EEUU en septiembre de 2016 detener y extraditar a Martinelli, y en abril el Órgano Judicial de Panamá publicó en dos diarios estadounidenses la notificación sobre la audiencia de imputación de cargos de este proceso judicial para convocar al ex presidente.

Pero él no ha regresado a Panamá desde enero de 2015, cuando la CSJ le abrió la primera de una decena de causas que siguen su curso. El ex presidente nunca escondió su residencia en EEUU y desde Twitter aseguró que no regresaría a Panamá hasta tener garantías de que se respetarían sus derechos y de que el Gobierno de su sucesor, Juan Carlos Varela, no interferiría en la Justicia.

Desde que Martinelli abandonó el poder, decenas de funcionarios de su administración están procesados por casos de supuesta corrupción en los que se movieron millones de dólares, según las investigaciones de la Fiscalía.

Esa cruzada trascendió fronteras el lunes por primera vez con la detención del ex presidente, quien pasará a la historia como el primero en ser arrestado en el extranjero con fines de extradición.

Los abogados de Martinelli en su país confirmaron la detención y anunciaron el trámite de una fianza para su excarcelación. Poco después indicaron en una improvisada rueda de prensa que el proceso de extradición seguía "su curso normal" y que serán los abogados de EEUU los únicos que darán información sobre la situación jurídica del ex mandatario.