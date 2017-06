Axelrod: "La ROSS ya no es la Cenicienta"

John Axelrod ha titulado la programación de la próxima temporada como La alegría de la música, en homenaje a uno de los libros que escribió su maestro Leonard Bernstein, y, en persona, el director artístico de la ROSS lleva esa jovialidad también al trato personal. Uno de los rasgos que más llamó la atención fue el optimismo con el que encara la reunión del próximo martes, en la que Junta y Ayuntamiento podrían anunciar ya, tras un año con la plaza vacante, al gerente de la formación que reemplazará a la ausente Remedios Navarro, un puesto para el que el norteamericano se ha presentado como candidato. "Son las 1 y 17 minutos del mediodía, y hoy soy sólamente director artístico de la Sinfónica, y sólo voy a hablarles de música", aseguró el maestro texano, que en su charla vislumbró que en los próximos días podría cambiar su situación. Preguntado sobre cómo se sentía con respecto a su posible nombramiento como gerente, Axelrod se atrevió a cantar un estribillo de James Brown, el de I feel good. Tal vez la protesta de los músicos de la ROSS, que desde la pasada semana volvieron a llevar el lazo verde para denunciar la "parálisis" que sufre la orquesta, haya concienciado a las administraciones de la necesidad de tomar una decisión en la que no terminaban de encontrar el consenso.

Axelrod, cuya formación contará con un presupuesto de 624.753 euros para los diferentes conciertos programados, se siente bien y lo demostró con ese simpático histrionismo que gasta, celebrando las conquistas de la Sinfónica bajo su batuta. "No soy un hada madrina aunque haya quien ha hablado de mí como un príncipe encantado, pero la ROSS ya no es la Cenicienta en el ático, hoy es la bella del baile", opinó, antes de celebrar el nuevo ciclo en el Espacio Turina como una "pequeña revolución" y de no ocultar que ha costado cerrar fechas con un Maestranza que para su próxima temporada también prevé un calendario ocupado. "No ha sido fácil, pero la relación mejorará", dijo. Sobre la mesa está la elaboración de un nuevo contrato que regule la relación de ambas instituciones, la orquesta y el teatro.

Tamarit, entretanto, aseguró que tanto la Junta como el Ayuntamiento aportarían a la ROSS el próximo año 3,2 millones de euros, aunque, a cambio de "esa gran inversión", dijo, "pediremos calidad y productividad".