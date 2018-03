Coronado interpreta el descenso a los infiernos de un padre en 'Tu hijo'

Con Reflejos (2002), un thriller sobre una investigación policial que intentaba cercar a un asesino de niños, y especialmente con Secuestrados (2010), claustrofóbico relato que narraba el brutal asalto de una casa que convenció en citas como Sitges o el Fantastic Fest de Austin, el director sevillano Miguel Ángel Vivas se reveló como un cineasta atraído por las emociones intensas y las turbiedades morales e interesado en sumergir al espectador en experiencias extremas, un camino que prosiguió con sus siguientes largometrajes, la post-apocalíptica Extinction (2015) y la malsana Inside (2016), remake de la cinta francesa A l'intérieur. Ahora, Vivas se enfrenta al que considera su proyecto "más personal", Tu hijo, un drama con hechuras de thriller que rueda en Sevilla y en el que José Coronado interpreta a un médico que verá derrumbarse su vida después de que su hijo adolescente quede en estado vegetativo por una paliza.

Un hombre que en su desesperación ante una justicia que no detiene a los culpables buscará la venganza. "Este personaje es un regalo", afirmaba Coronado ayer en Altadis, donde esta producción de Apache Films y La Claqueta grababa una secuencia en la que el protagonista se encara con una inspectora, a la que da vida la granadina Sauce Ena. El ganador del Goya por No habrá paz para los malvados aporta sus "treinta años de profesión" a "un personaje muy complejo pero también muy atractivo para cualquier actor", un tipo "con bastantes dobleces. La mayor dificultad de interpretarlo será conseguir que el espectador sienta empatía con él, que lo entienda".

Tal como cuenta Miguel Ángel el proyecto, va a ser un viaje intenso para los espectadores"

Frente a ese policía corrupto que "venía de vuelta de todo, que era el diablo hecho persona", tal como define a su antihéroe de No habrá paz..., su papel más emblemático hasta la fecha, en el nuevo filme Coronado se mete en la piel de "un hombre absolutamente normal" que desciende a los infiernos cuando ve que la agresión a su hijo queda impune. "Pero no lo definiría como alguien vengativo. Digamos que no puede quedarse quieto, que algo superior a él lo aboca a perseguir a los culpables de lo que ha ocurrido. No es algo que él vaya buscando", matiza.

Vivas ha planteado la narración en planos-secuencia, una opción por la que ya había apostado en anteriores trabajos y que exige una mayor concentración a Coronado. "Yo nunca había trabajado en este formato. No puedo contar mucho, pero creo que tal como lo está contando Miguel Ángel la película será un viaje en el que vamos a embarcar al espectador", opina el actor, que tiene pendiente de estreno la serie Gigantes, en la que vuelve a colaborar con Enrique Urbizu, y que en el reparto de Tu hijo se acompaña de otra veterana, Ana Wagener -ganadora del Goya por La voz dormida- y de jóvenes como Pol Monen, nominado este año como actor revelación por Amar, y Sergio Castellanos, uno de los descubrimientos de La peste de Alberto Rodríguez.

Al rodaje, que pasa ya por su ecuador y se desarrolla íntegramente en Sevilla, acudieron ayer el alcalde Juan Espadas y el consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, quien recordó que Altadis había sido también una de las localizaciones de uno de los títulos de la temporada pasada, El autor, de Manuel Martín Cuenca. Tu hijo retratará una capital andaluza "muy moderna", apunta el productor Olmo Figueredo, en la que aparecerán escenarios como "los bajos del Alamillo, la Torre Pelli, el metro o el Hospital Virgen del Rocío". La climatología ha querido que, en el regreso a su ciudad natal, Vivas no pueda plasmar una ciudad soleada, aunque para Coronado la lluvia "está ayudando a la atmósfera de la película".

El largometraje, que llegará a las salas seguramente a finales de año de la mano de la distribuidora eOne, ha aliado a Apache Films, la productora de Enrique López Lavigne y responsable de éxitos recientes como La llamada y Verónica -y de uno de los filmes más esperados de este 2018, Quién te cantará, de Carlos Vermut-, con los sevillanos La Claqueta PC, que tras propuestas celebradas como 30 años de oscuridad y Nacido en Siria consolidarán su posición con un buen número de proyectos: Ánimas, la cinta de terror con Ángela Molina que dirigen Laura Alvea y José Ortuño, actualmente en posproducción; Sin aliento, del rumano Tudor Giurgiu, con Ariadna Gil y Belén Cuesta entre sus intérpretes; y La trinchera infinita, un drama histórico que los autores de Loreak y Handia, Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga empezarán a rodar esta primavera y en el que Antonio de la Torre y Belén Cuesta recrearán desde la ficción un capítulo que ya se contaba, entre la animación y el documental, en 30 años de oscuridad: el largo encierro con el que se escondió de las autoridades franquistas el topo de Mijas, Manuel Cortés, el último alcalde republicano de esta localidad malagueña.