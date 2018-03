Danzas de agua y fuego

En 1980, con sólo 20 años y mientras aún era estudiante en la universidad de Cambridge, Robert King decidió fundar un conjunto de música barroca. El tiempo parecía propicio, pues el movimiento historicista estaba ya bien asentado en algunos países de Europa, incluido el Reino Unido, donde Christopher Hogwood y su The Academy of Ancient Music, Trevor Pinnock y su The English Concert y John Eliot Gardiner y sus English Baroque Soloists se habían convertido en auténticas referencias en los programas de concierto y las compañías discográficas más selectas y exitosas del mundo. Jugando con el significado de su apellido y con las tradiciones históricas vinculadas a la corte, el joven daría a su conjunto el nombre de The King's Consort, y en pocos años lo convertiría en uno de los más prestigiosos del cada vez más competitivo universo de la música antigua con instrumentos originales.

Durante un cuarto de siglo el grupo fue aclamado en giras por todo el orbe y dejó decenas de grabaciones en el sello Hyperion, muchas de ellas tenidas aún hoy como esenciales por los aficionados. Pero en 2007 las cosas se torcieron para King cuando un juez lo condenó a tres años y nueve meses de prisión por catorce cargos de abusos sexuales cometidos entre 1982 y 1995 contra adolescentes de entre 12 y 16 años, unos delitos que el músico negó siempre haber cometido. Los miembros de The King's Consort siguieron adelante con el grupo bajo la dirección del clavecinista Matthew Halls, de forma que cuando en 2009 salió finalmente en libertad, King tuvo que litigar para recuperar su marca.

El conjunto de King es elogiado por un estilo que combina plasticidad y audacia

Recuperada también en unos años la dinámica de su actividad musical, Robert King y su conjunto han vuelto a las giras internacionales, a los halagos generalizados por su estilo interpretativo, que combina plasticidad y audacia, y a las grabaciones, desde 2013 para el sello Vivat. Esta noche, The King's Consort ofrecerá en el Teatro de la Maestranza el concierto de clausura de la 35 edición del Festival de Música Antigua de Sevilla, ya que aunque oficialmente será la doble actuación de la Orquesta Barroca de Sevilla los días 3 y 4 de abril la que ponga broche oficial al certamen, estos dos conciertos forman parte de la temporada de la OBS y su inclusión en el Femás parece responder a cuestiones de compromiso contractual entre el grupo sevillano y el Ayuntamiento de la ciudad. Hace ya bastantes ediciones que el Femás viene clausurándose justo en las vísperas del Domingo de Ramos, y así entienden los aficionados esta cita, que, por otro lado, se celebra en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical del Inaem.

Para la ocasión, The King's Consort interpretará en una amplia formación de más de treinta músicos las dos obras orquestales más populares de Haendel, la Música acuática y la Música para los Reales Fuegos Artificiales, que curiosamente el grupo ofreciera ya en mayo de 1991 en el muelle de la Torre del Oro, al aire libre, en un evento que entonces organizó la Diputación de Sevilla. Entre las dos obras haendelianas, King ha programado una suite que él mismo ha extraído de Les Boréades, la última tragedia lírica de Jean-Philippe Rameau, una obra que quedó inédita en vida del músico francés, pues los ensayos que se realizaban en 1763 para su estreno se paralizaron por causas desconocidas.

Las obras de Haendel fueron compuestas para ceremonias públicas vinculadas a la monarquía británica con tres décadas de diferencia. El 17 de julio de 1717, el barón Kilmanseck, un miembro del partido hannoveriano de Jorge I, organizó para el monarca una espectacular fiesta sobre el Támesis, tratando de que el rey, un alemán recién llegado que apenas hablaba inglés, mejorara su imagen delante de su pueblo. Haendel se encargó de la música, presumiblemente completando conciertos y suites anteriores con nuevas piezas. El autógrafo del compositor no ha sobrevivido, y como a lo largo del XVIII se publicaron ediciones diversas que no coincidían ni en el número ni en las piezas concretas que pudieron ser interpretadas, Robert King ha recurrido a dos transcripciones para clave publicadas a principios de la década de 1720 para acercarse lo más posible a la disposición original de esta Música acuática, que ofrece en forma de tres suites de danza, la primera de las cuales documenta el primer uso de trompas por parte del compositor.

La Música para los Reales Fuegos Artificiales fue escrita para un acto de celebración que tuvo lugar en Green Park en abril de 1749 con motivo de la firma del Tratado de Aix-la-Chapelle que, meses antes, había puesto fin a la Guerra de Sucesión austriaca. La partitura autógrafa muestra que la primera interpretación de esta música, que se ajusta también al modelo de la suite de danzas a la francesa, tuvo que resultar un fastuoso acontecimiento sonoro, pues la orquestación incluye nueve trompetas, nueve trompas, veinticuatro oboes, doce fagotes (incluido un contrafagot) y tres pares de timbales, así como una cantidad no especificada de tambores. Las cuerdas debieron añadirse para una interpretación posterior, a cubierto, en el Foundling Hospital.