El Fest se suma a las fiestas primaverales con un festival "lleno de humor y reflexión"

"Una edición en la que no tiene cabida nada que no sea de otro mundo". Así definen los promotores del Festival de Artes Escénicas de Sevilla (Fest) una cita que se celebrará este año del 25 de abril al 7 de mayo. "Tras la Semana Santa y la Feria llega una nueva edición de Fest, que quiere sumarse a las fiestas primaverales de la ciudad con una programación donde no cabe nada que no sea de otro mundo", señalan en un comunicado, en el que prometen "una amalgama de humor, crítica, frescura y experimentación para quienes ven su propia realidad, su identidad, nuestra cultura con perspectiva, con ojos transformadores".

Una duquesa de Alba tal como la pintó Goya, pero recién llegada de viajar por el espacio exterior y con la cabeza oculta tras una escafranda, dispuesta a "escanear con rayos X nuestra realidad", es la imagen de esta nueva edición del Fest, un diseño que ha concebido la agencia SOPA para "un festival lleno de humor, reflexión, de cultura crítica, exploración, descubrimiento", un lugar de encuentro "de gente de aquí y de allí que comparte espectáculos audaces".

Las entradas para estos 13 días consagrados a las artes escénicas -en los que se sucederán 19 compañías de diferentes puntos de España e incluso de Polonia- están ya a la venta en la web del festival, www.sevillafest.com. El precio de las localidades para los espectáculos será de 8 euros hasta el día 13 de este mes.

Con respecto a la programación, la comedia vendrá de la mano de Bibiana Monje y Lacura, larecién creada compañía local Familia Canini y su estreno absoluto Liquidación por defunción (Funeraria musical desde 1840), la primicia de El Nombre, de GloriaLópez Producciones, la cercana Gente estúpida de Vida Inteligente Producciones, la disparatada Lavar, marcar y enterrar de Montgomery Entertaiment y El comediante de los reconocidos Cascai Teatre.

La música será un ingrediente fundamental en las propuestas de Un paraguas japonés de Cordelia, El poder de la mujer de las polacas Laboratorium Piesni, la familiar Caperucita Roja. El musical de La Coja Producciones o incluso en la España Ingobernable del beligerante Alberto San Juan.

El compromiso social, la experimentación y la investigación estarán representados por Teatro del Barrio, que trae a Sevilla Emilia y Gloria, dos de las propuestas de su trilogía Mujeres que se atreven, dedicada a personalidades de la relevancia de Emilia Pardo Bazán, Gloria Fuertes y María Teresa León; Hilo Rojo -compañía nacida al cobijo de uno de los LaboratoriosInternacionales de Investigación Teatral de TNT-, que presentará Plancton; el carácter interdisciplinar y mestizo surcará asimismo Abre la puerta, de Teatro del Temple, y el especial acercamiento a la memoria histórica de Flores de España de la mano de Los Sueños de Fausto. Sala Cero, La Fundición, Teatro TNT y Viento Sur serán los escenarios de esta oferta, que se completará con una programación al airelibre, en espacios singulares de la ciudad, que aún no se ha anunciado.