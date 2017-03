Mecenas de la ROSS se unen para pedir que Axelrod sea el gerente

La sociedad civil sevillana ofreció ayer una estampa inédita al pronunciarse públicamente sobre una cuestión que los políticos encargados de resolverla llevan demorando un año: el nombramiento del nuevo gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Los principales mecenas del conjunto y diversas entidades como Iniciativa Sevilla Abierta (ISA), que acogió en su sede esta rueda de prensa, dieron un paso al frente para reclamar unidos el "inmediato nombramiento" de John Axelrod como gerente de la formación orquestal, de la que ya es su director artístico. Victoria Stapells, copropietaria de la red de academias ELI; Luis Rey Goñi, en representación del Colegio Internacional San Francisco de Paula y de la Fundación Goñi y Rey; el copresidente de Sevilla Capital Inteligente y exgerente de la ROSS Luis Miguel Rufino, así como directivos de las empresas Inés Rosales, AGQ Labs y Antea Prevención, además de miembros de colectivos musicales como la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera, anunciaron que se han unido en la plataforma que tiene como lema Por el futuro de la ROSS (y en redes sociales emplea la etiqueta #axelrodgerenteya). En su opinión, "el perfil de Axelrod es el más indicado al poseer experiencia de gestión, admiración por la orquesta, entusiasmo por Sevilla y por su empeño en que la ROSS despliegue su enorme potencial".

El maestro de Texas avanzó precisamente en una entrevista con Diario de Sevilla que estaba dispuesto a ser el nuevo gerente de la ROSS, y que había comunicado esa intención al consejo de administración de la orquesta. El tema se incluyó en la última reunión del consejo, que se comprometió a estudiar su propuesta pero no emitió un dictamen definitivo. El maestro planteó que no cobraría un sueldo adicional por asumir la gerencia, pero que pedía un plan trienal de estabilidad financiera a las administraciones, lo que se entendió sobre todo como una llamada a la Junta de Andalucía a ponerse al día en sus aportaciones, ya que la Consejería de Cultura adeuda al conjunto dos millones de euros.

Tras la citada reunión del consejo, la Consejería de Cultura expresó en diversos medios sevillanos su rechazo a la candidatura de Axelrod hasta que éste no tuviera fijada su residencia en Sevilla. Esta cuestión fue abordada ayer sin miedo por los mecenas y el presidente de ISA, Eliseo Monsalvete: "La residencia fiscal de una persona no puede ser un argumento de la decisión sobre el gerente. Por un lado, nos devolvería a ejemplos de los peores tiempos de la autarquía franquista y, por otro, hablamos de un gerente que no va a cobrar por su puesto y que deja en España no ya sus impuestos, sino la totalidad de su sueldo", aseguraron los mecenas, que lo son también del Teatro de la Maestranza.

Para Luis Miguel Rufino, "la ROSS ha alcanzado en los últimos años un nivel impresionante pero podemos perder la excelencia artística por cuestiones puramente administrativas pues cuando una empresa lleva tanto tiempo como ésta en una situación de incertidumbre, el ánimo de su equipo se está poniendo en peligro".

Victoria Stapells recordó que "Sevilla tiene un tesoro con la ROSS, que es la primera orquesta de Andalucía y la formación residente del tercer coliseo lírico de España y primero de la región, que es el Maestranza. Axelrod cuenta con el respaldo de los músicos para implantar un modelo nuevo y descubrir la orquesta a nuevos públicos. Hace falta una persona con visión como él para atraer patrocinios y hacer posibles las giras, los solistas invitados de primer nivel y las grabaciones discográficas. No tenemos nada que perder y mucho que ganar".

Luis Rey, por su parte, recordó que "la ROSS tiene este nivel excepcional porque se constituyó en un momento irrepetible, con músicos procedentes de la antigua Unión Soviética que conformaron un conjunto de cuerdas impresionante y que han aportado sus conocimientos a la sociedad sevillana a través de la enseñanza. No se puede poner en peligro la ROSS como no se puede poner en riesgo el Museo del Prado, hablamos de proyectos únicos. Si las administraciones quieren estar a la altura deben cumplir sus compromisos y poner fin a esta zozobra".

Todos los comparecientes coincideron en su deseo de cambiar el modelo de gestión de la ROSS. "A la orquesta le hace falta solvencia económica y para eso hay que buscar nuevos modelos e involucrarla en nuevos proyectos para aumentar ingresos. El maestro Axelrod es una fuente de energía e ideas para lograr este objetivo. Sus planteamientos de ámbito internacional van en consonancia con las necesidades actuales de la ROSS, con los requisitos de las formaciones culturales avanzadas y con la mejor tradición histórica de Sevilla, que ha sido grande cuando ha sido una ciudad abierta y cosmopolita", recalcaron los mecenas.