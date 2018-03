'Nocturama' se envuelve en el halo legendario de Joy Division y New Order

La decimocuarta edición de Nocturama, el ciclo que desde el año pasado se celebra en los jardines del Casino de la Exposición, se celebrará del 30 de mayo al 14 de junio, con dos sesiones de conciertos cada semana (miércoles y jueves), y por lo pronto con un espectacular reclamo internacional que fue confirmado ayer: Peter Hook & The Light. Es decir, con el bajista primero de Joy Division y más tarde -tras el suicidio del más trágico icono del post-punk, Ian Curtis- de New Order, y con la banda que Hook montó casi una década en principio para volver a tocar en directo el legendario debut de Joy Division, Unknown Pleasures, proyecto que luego prolongaría -hasta hoy mismo- añadiendo al repertorio más y más excepcionales viejos éxitos de sus dos primeros grupos, que no en vano forman parte de la Historia del Rock -"así en mayúsculas", como apuntaba ayer la organización-, en la categoría además de bandas con aura propia.

Hook ha sido discutido en ocasiones -Bernard Sumner, guitarrista de Joy Division y en New Order también vocalista, lo ha acusado muchas veces de explotar con no muchos escrúpulos el legado de las dos bandas-, pero más allá de las querellas internas de los viejos socios ahora ferozmente enemistados, queda fuera de toda duda la impronta personal que imprimió Hook a las canciones de ambas formaciones. Es sencillamente imposible imaginar el sonido todas esas visionarias canciones sin las rotundas, penetrantes e hipnóticas líneas de su bajo.

Toda vez que lo que se anuncia para el próximo 13 de junio -fecha de su actuación en Nocturama- es "lo mejor de Joy Division y New Order", casi apabulla imaginar el setlist del concierto: de Love will tear us apart a She's lost control, pasando por Disorder, Shadowplay, Isolation, Digital, Heart and soul o New dawn fades,en el apartado de la primera banda; de Blue Monday a Bizarre love triangle, pasando por Thieves like us, Ceremony, True faith o -pongamos- el álbum Technique de cabo a rabo: exactamente original no será Hook, en fin, pero elija las canciones que elija podrá decir sin miedo a equivocarse que el repertorio que interpreta es, nunca mejor dicho, antológico.

Las entradas para este concierto están ya disponibles en la plataforma Ticketea (durante una semana, a un precio especial de 15 euros; luego pasará a costar 20). Los otros dos conciertos anunciados ayer (con un precio inferior, 10 euros) correrán a cargo de la cantautora gaditana Carmen Boza, que tras el éxito La mansión de los espejos, su primer disco, regresa con las nuevas canciones de La caja negra, álbum que publicará en abril y presentará en Nocturama el 7 de junio; y de El Meister, alter ego de Javier Vielba, frontman de Arizona Baby y Corizonas, que esa misma noche llegará tamnbién al ciclo con nuevo trabajo bajo el brazo, Fantasmagoría, un EP en el que el músico vallisoletano se entrega a una suerte de folk electrónico en la onda de los primeros tiempos de Beck.