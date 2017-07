Ortiz Nuevo: “La Bienal tiene que sorprender, que es una regla fundamental del arte”

En su primera intervención tras ser designado el director de la próxima edición de la Bienal de Flamenco, José Luis Ortiz Nuevo ha hecho memoria sobre su etapa anterior como responsable del encuentro y ha anticipado algunas claves de su proyecto futuro. Estas son algunas de las ideas que el especialista alberga para una aventura “que no es fácil, pero es apasionante. Tengo casi 70 años de edad civil”, reconoció, “pero de edad mental parece como si tuviera 200 y 18 a la vez. Y tengo la ilusión de un padre que se reencuentra con su niña”.

Sobre el pasado

“Lo primero que quiero es pedir disculpas. Con respecto a La Vietnam (como ha llamado en otras ocasiones a la cita)”, dijo a los periodistas, antes de enumerar a algunos políticos con los que había colaborado. “Pido perdón a Bernardo Bueno, a Pepe Hurtado, a la gente con la que he trabajado, porque los saqué de sus casillas por ser bastante cabezota y duro de pelar. Eso era antes: ahora soy mayor y menos travieso”.

Ortiz Nuevo también se refirió al malogrado Paco de Lucía y a Cristina Hoyos, “por una declaración que hice en la que les decía que si querían venir a la Bienal tenían que estrenar un espectáculo nuevo. Nunca me arrepentiré lo suficiente de haber dicho esa chulería. Es uno de los peligros de este trabajo: que uno piense que la criatura es tan hermosa que hasta los dioses tienen que venir a ella”.

Filosofía del proyecto

“La Bienal tiene que ser un acontecimiento único cada vez, y parecerse poco a la anterior y a la siguiente”, defendió. “Habrá dos ideas básicas en el diseño de este cuadro: lo que fue y lo que viene. Por ahí nos vamos a mover. Un segmento de la programación va a mirar hacia el pasado y otro hacia el futuro. Y una convicción que tengo es que el flamenco no está solo, tiene que hablarse con el cine, con el arte, con la investigación. No es conveniente que la Bienal tenga una presencia constante todo el año en la ciudad. La Bienal es cuando es. Y hay que sorprender. Una regla fundamental del arte es sorprender. Es uno de los sellos de la cita, que nació cuando hay un público que ya no va a los teatros a ver si se reproduce un cante de hace doscientos años, sino que va a ver algo nuevo, algo que le descubra un camino”.

Sobre la programación diseñada por Ortega

“De momento, que yo sepa, no hay firmado nada”, apunta el veterano. “Se verá de uno en uno, hablaremos con las compañías. Las cosas, si se hablan por abajo, se solucionan. Hay una anécdota al respecto, y es que yo participaba en un espectáculo sobre La Valiente, el libro sobre La Cuenca que he publicado”.