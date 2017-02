El PP denuncia la "falta de planificación" municipal con el Femás

El Grupo Popular en el Ayuntamiento denunció ayer "la falta de planificación y coordinación" del equipo de gobierno que encabeza Juan Espadas, el cual, lamentó la portavoz del PP, Mar Sánchez Estrella, "a pocos días para que acabe el mes de febrero, aún no ha puesto en marcha el Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás)".

La cita, por fin, se presentará este jueves, a sólo tres semanas del comienzo, el 17 de marzo, de su XXIV edición, que se abrirá, como adelantó este periódico, en la iglesia de la Magdalena con las Vísperas de la beata Virgen de Monteverdi a cargo del Concerto Italiano, formación fundada por Rinaldo Alessandrini; y se cerrará, como también avanzó este diario, el 8 de abril en el Teatro de la Maestranza con un concierto de no menor enjundia: La Pasión según San Mateo de Bach a cargo de Philippe Herreweghe y el Collegium Vocale Gent.

La extraña demora en la presentación del festival llevó a Sánchez Estrella a mostrar su preocupación. "Los aficionados no saben qué artistas actúan, no pueden comprar entradas y no saben cuáles van a ser los escenarios escogidos", explicó, antes de añadir: "No sabemos qué es lo que se está haciendo con un festival que en 2015 fue reconocido como el mejor festival de música antigua de España y ahora el señor Espadas, con más dinero, lo abandona y no le da la importancia que debería darle".

La portavoz del PP recalcó que "la información brilla por su ausencia", por lo que, con una nota incluso de alarma, afirmó que "ni siquiera sabemos si se va a seguir desarrollando este festival referente a nivel nacional". "Es una pena que por la falta de gestión del Gobierno municipal no se le esté prestando la atención que se le debe dar. Los sevillanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la desorganización de Espadas", concluyó Sánchez Estrella.