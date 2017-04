Prorrogada otros tres meses la negociación sobre la colección Thyssen

En el último suspiro, pues el plazo que se habían dado el Ministerio de Cultura y los abogados de Carmen Cervera expiraba mañana domingo, ambas partes decidieron ayer darse otros tres meses para seguir discutiendo las nuevas condiciones de cesión de la colección privada de la baronesa Thyssen al Estado, informaron fuentes ministeriales. Ahora tendrán hasta el 31 de julio para que las negociaciones culminen en algún acuerdo.

El departamento de Íñigo Méndez de Vigo señaló en un comunicado que trabaja "con el objetivo de lograr una cesión a largo plazo de la colección en unas conversaciones que avanzan satisfactoriamente y por buen camino". Cultura precisó que la colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza que es propiedad del Estado -800 obras de arte adquiridas en 1993- está al margen de este proceso de negociación y su continuidad "se encuentra completamente garantizada", puesto que lo que se negocia en este momento es la renovación de la cesión de las 429 obras de Carmen Cervera prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza.

Cuando el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza procedió al reparto del resto de sus cuadros y bienes entre los diversos miembros de la familia, el grueso de las obras pasó a su esposa. Dicho conjunto, integrado por obras de Canaletto, Fragonard, Courbet, Boudin, Monet, Sisley, Renoir, Degas, Gauguin, Rodin, Matisse, Picasso o Kirchner, conforma todavía hoy el núcleo central de la Colección Thyssen-Bornemisza. Cervera valora en "más de mil millones de euros" este patrimonio. Sus pretensiones pasan por lograr un acuerdo por otros 20 años y que el acuerdo sea por otros 20 años y permiso de "movilidad" para sus cuadros, de forma que los cuadros puedan estar presentes en exposiciones en todo el mundo. También exige un marco jurídico equiparable al que tienen las grandes pinacotecas internacionales.

En 2016, según deslizó el Ministerio en su comunicado de ayer, el Thyssen-Bornemisza, con sede en Madrid, registró un 30 % más de visitantes con respecto al año anterior. La baronesa, no obstante este incremento de espectadores (y por lo tanto de ingresos), alegó en su momento, al comienzo de las negociaciones, que necesita fluidez, por lo que amenazó con vender sus valiosas obras de arte, permitiendo así que muchas de ellas eventualmente abandonen el país.

Méndez de Vigo señaló ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que "no es que esté habiendo dificultades en la negociación", sino que es "un tema complicado. A Cultura le gustaría, si es posible, un acuerdo a largo plazo, porque la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido renovación tras seis meses y creo que no es bueno", añadió. En cualquier caso, el titular de Cultura y portavoz del Gobierno reiteró que "estas cosas llevan su tiempo" y desde el ministerio se ha sido en todo momento "muy respetuoso" con los intereses de la baronesa, ya que los 429 cuadros de la negociación "son de su propiedad y está prestándolos al Estado". "En un préstamo a largo plazo hay que encajar los intereses, pero estamos trabajando bien y de forma positiva y confío en que lleguemos a un acuerdo. Siempre darse más tiempo es síntoma de voluntad de alcanzar ese acuerdo", sostuvo.

El Thyssen-Bornemisza, por otro lado, presentó ayer una "instalación especial" para mostrar los resultados del estudio técnico en torno al cuadro de Picasso Arlequín con espejo, una obra en la que el pintor malagueño "retuerce el cuello al clasicismo", como dijo gráficamente el director artístico de la pinacoteca, Guillermo Solana. "El público suele suponer que los estudios técnicos y las radiografías revelan grandes misterios o enigmas de las obras y muchas veces no es tan espectacular, pero hay casos en que sí, y éste es uno de ellos", dijo Solana.

Durante unos seis meses, el área de restauración del museo analizó el proceso creativo de una de las obras más emblemáticas de su colección mediante radiografías o reflectografías. El resultado de este "proceso complicado" puede verse y reconstruirse hasta el próximo mes de octubre en la sala 45 de la pinacoteca, con el cuadro acompañado de las fotografías de infrarrojos y rayos X.