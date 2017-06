El coreógrafo Víctor Ullate propone una 'Carmen' "diferente y sin abanicos"

El coreógrafo y bailarín Víctor Ullate presentó ayer en el Teatro Real de Madrid su nuevo espectáculo Carmen, una adaptación de la ópera con música de Georges Bizet y libreto de Ludovic Halévy y Henry Meilh, estrenada en 1875. La propuesta de Ullate debutará el próximo día 30 en El Escorial, llegará a los Teatros del Canal (Madrid) del 31 de agosto al 17 de septiembre -como actividad paralela al estreno de la ópera Carmen que ofrecerá en octubre el Teatro Real, con dirección de Calixto Bieito- y posteriormente saldrá de gira por España: a Sevilla, concretamente al Teatro de la Maestranza, llegará los días 13 y 14 de junio de 2018.

En rueda de prensa, Ullate señaló que Carmen regresa con una protagonista más "transgresora y liberal" pero manteniendo la misma esencia de la ópera original. "No he querido hacer un ballet, he querido hacer un espectáculo", aseguró, tras expresar que para él ha supuesto "un gran reto" hacer una adaptación de una historia que está tan "trillada". La ópera original, ambientada en la Sevilla del siglo XIX, narra la historia de una mujer, Carmen, que seduce a un soldado: el cabo don José. La relación amorosa entre ambos provoca que José renuncie a su anterior amor y abandone la milicia, convirtiéndose en un bandolero. Sin embargo, cuando se entera de que Carmen ha comenzado una relación con el torero Escamillo, José, celoso, decide asesinarla.

En esta ocasión, Ullate da vida a una Carmen que es "modelo de alto standing" por el día pero prostituta por la noche. Sus dos amigas son dos travestis, y José, en esta ocasión, es el jefe de Policía. "La Carmen de ahora es más liberal, es una top model ninfómana que hace lo que le apetece y saca partido de ello", señaló Ullate. Asimismo, añadió que la música acompaña la "extremada sensualidad" de la protagonista. "Carmen va al límite de la provocación, pero disfruta de todo ello", relató para expresar que la protagonista es "el reflejo" de "la liberación del ser humano". "Muchas mujeres querrían hacer lo mismo y no se atreven por miedo a la reacción de la sociedad. Ella es la libertad en sí",expresó.

En cuanto al montaje, aseveró que "todo el mundo lo va a entender" puesto que "tiene la misma esencia y emociones que la Carmen de siempre". Además, añadió que es "una obra muy divertida" con la que el público se reirá , pero que alternará también "momentos trágicos". La pieza, además, no contará con tópicos de España: "Queríamos hacer algo diferente. No hay ni un abanico", bromeó.

Para el director artístico de la Fundación Víctor Ullate, Eduardo Lao, el coreógrafo da "una perspectiva contemporánea" a la obra que "no va a dejar indiferente. Esta Carmen es mucho más que música".