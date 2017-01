El drama de 'Tarde para la ira' se consagra en los Premios Feroz

Tarde para la ira, el estreno de Raúl Arévalo en la dirección, y las series Paquita Salas y El Ministerio del Tiempo son los grandes triunfadores de la cuarta edición de los Premios Feroz 2017, galardones organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos. Así, la cinta protagonizada por Antonio de la Torre -que presentó la gala en Madrid- obtuvo un total de cinco premios, incluidos los de mejor guión (David Pulido y el propio Arévalo), los dos actores de reparto (Ruth Díaz y Manolo Solo), el de mejor dirección y el de mejor película dramática. La película únicamente no ha logrado los premios a los que estaba nominado en las categorías de mejor cartel y mejor actor protagonista (en la que optaba De la Torre).

Por detrás han quedado películas con más nominaciones como El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez (una de las favoritas y que únicamente se llevó el premio al mejor cartel) o Julieta (con ocho nominaciones y que se marchó de vacío). Los premios han estado muy repartidos y sólo destacó ligeramente Kiki, el amor se hace, de Paco León, con dos premios, incluido el de mejor comedia.

Arévalo ha aprovechado la oportunidad para reivindicar al resto de directores que competían, "de los que he aprendido mucho". "Esto puede hacer que una ópera prima que está bien, pase a ser sobrevalorada. No sé si jubilarme ahora y no hacer una segunda película", reconoció con humor.

Este año, los Premios Feroz han incluído la ficción televisiva y una nueva categoría de mejor película de no ficción. Paquita Salas fue una de las grandes triunfadoras con tres premios, entre ellos el de mejor comedia, mejor actor protagonista (Brays Efe) y mejor actriz secundaria (Belén Cuesta). Por su parte, El ministerio del Tiempo igualó este cifra, gracias a su reconocimiento como mejor serie dramática, mejor actriz protagonista (Aura Garrido) y mejor actor de reparto (Hugo Silva, compartido con Jose Sacristán por Velvet).

El Premio Feroz de Honor ha recaído en Chicho Ibáñez Serrador, que apareció en silla de ruedas y recibió una larga ovación. Lo ha presentado Álex de la Iglesia, quien reconoció que se trata de "una persona muy importante que ha influido en varias generaciones de directores". "Él quería hacer el cine que le molaba: terror, suspense y televisión, y todo lo hacía tan bien que ya no le reconocían que era bueno. Porque eso es algo que pasa en este país, que cuando alguien tiene éxito, deja de molar", aseveró.