La fiesta de las mujeres libres

La guitarrista clásica María Esther Guzmán toca la habanera de Carmen de Bizet y se hace un completo silencio. Entre el humo del tabaco emerge la bailaora Pastora Galván, que se apodera del escenario en la piel de la célebre cigarrera para bailar con bata de cola, subirse a una silla y zapatear mientras le canta por derecho Beatriz Lanza, mezzo muy apreciada en las óperas y zarzuelas del Maestranza. Es una de las imágenes que depara Mujer por mujer, el espectáculo que inaugura mañana y el sábado a las 20:30 el Cartuja Center Cite, el teatro de 2.000 butacas que construyó la SGAE en la Isla de la Cartuja con unas calidades técnicas apabullantes y llevaba seis años cerrado hasta que asumieron su gestión Smedia y Eulen.

Pepa Gamboa firma la dirección escénica y el guitarrista flamenco Juan Antonio Romero la musical de un trabajo donde intérpretes de varias disciplinas se unen "en una experiencia de celebración y libertad". "No soy Virginia Woolf ni me voy a tirar al río pero la situación de la mujer está fatal como sabemos. Sin embargo, este montaje va a ser una fiesta de las mujeres, no un tema reivindicativo ni panfletario. Nos toca disfrutar a nosotras", aseguró Gamboa sobre este tributo "a la mujer valiente, sensible, a la vida, a Sevilla y al arte", según añadieron las promotoras Raquel Lara (Smedia) y Elena Collar (Eulen).

Las voces de Martirio, La Tremendita, Esperanza Fernández y María Toledo, la guitarra flamenca de Davinia Ballesteros, la percusión y batería de Elsa Fernández, el piano de Lourdes Ponce y la participación de los coros Tres Palmeras y Aires de Lebrija, así como del Ballet Flamenco de Andalucía, que aporta una coreografía, son otras piezas del puzzle que monta Pepa Gamboa con la complicidad de Romero. El guitarrista ha creado un tapiz sonoro donde conviven Bizet, Debussy o Albéniz con el flamenco tradicional y composiciones más heterodoxas de su propia cosecha.

La propuesta, que viaja sin red de 1927 al presente y viceversa, se inspira en el talento de las Sinsombrero, las mujeres de la generación del 27 que la historia oficial había relegado hasta fechas recientes. Creadoras como Maruja Mallo, Rosa Chacel, María Zambrano, Concha Méndez, Ernestina de Champourcín o María Teresa León propician las imágenes de distintos números o aportan la letra de los poemas que recita la actriz Lucía Espín.

Cartuja Center Cite, en el número 7 de la calle Leonardo da Vinci, abrirá sus puertas ambos días a las 19:00 para ofrecer un servicio de restauración y aún quedan entradas disponibles en la web de cartujacenter.com. "Es un lujo poder estrenar este teatro maravilloso donde podemos hacer cualquier cosa que nuestra fantasía nos indique. Felicidades a Sevilla", resumió Pepa Gamboa.